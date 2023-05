Dayane Mello: la sua amica del cuore (famosissima) le ha rubato il fidanzato davanti agli occhi di tutti | Non c’è pace per lei

Dayane Mello è stata tradita da una sua amica perché pare che le abbia sottratto il fidanzato. L’amica in questione fa parte del cast di un amatissimo reality della Mediaset. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Dayane Mello è nota per aver partecipato a una serie di reality. Nel 2014 ha esordito nella tv italiana con Ballando con le Stelle poi ha partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. E’ riuscita a conquistare il pubblico al punto tale da aggiudicarsi la finale, ma purtroppo per una manciata di voti è stata costretta ad abbandonare la casa senza il montepremi.

Durante la sua esperienza televisiva ha avuto un interesse per Francesco Oppini che non l’ha corrisposta perché impegnato sentimentalmente con l’ormai ex fidanzata. Poi c’è stato un bacio con Andrea Zenga, ma senza alcun risvolto dato che si trattava solo di un gioco. Infine l’amicizia con Rosalinda Cannavò è risultata ambigua agli occhi del pubblico, però poi le loro strade si sono separate.

Si sono incontrate al compleanno di Giulia Salemi, ma le cose non sono andate nel verso giusto. In seguito Dayane ha dato la colpa del loro allontanamento ad Andrea. Per quanto riguarda le sua amicizie, la modella in passato era legata anche a un’altra bellissima della tv, con la quale potrebbero esserci dei dissapori.

Il motivo? Pare che questa persona le abbia rubato il fidanzato. Entrambi sono comparsi nel piccolo schermo di recente in un noto programma televisivo. Lei non si trova in Italia, ma dall’altra parte del mondo. Ecco di chi si tratta.

“Mi costringe ad andarmene”

Da donna in questione è Helena Prestes, naufraga dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Nell’ultima diretta ha avuto modo di parlare con il fidanzato Carlo Motta che le ha scritto anche una lettera. Tutti sono concordi nel dire che sia un ragazzo estremamente affascinante, quindi non c’è da stupirsi se Dayane ha perso la testa.

Per fortuna l’ex Vippona in una storia di Instagram ha messo le cose in chiaro: “Io sarò sempre qui con te! Non c’è niente al mondo che mi faccia stare lontano da ciò che abbiamo o che mi costringe ad andarmene, davvero! Ogni volta che vuoi la mia compagnia, la mia presenza o un abbraccio, puoi chiamarmi, sono qui”.

“Mi manca”

L’amicizia, dunque, ha avuto il sopravvento. Nonostante stiano insieme da tempo, Helena non gli ha dato ancora l’etichetta del fidanzato perché teme le relazioni. Ironizzando sulla faccenda ha detto che Carlo è senza dubbio un amico speciale.

Lui, invece, è stato più diretto: “Lei mi piace tantissimo e mi manca. Non vedendola ho un vuoto nella mia vita. E’ in attesa di una richiesta ufficiale”.