“Fa impressione”: Clarissa Selassiè ha decisamente esagerato | Al web non è piaciuta la sua iniziativa

Clarissa Selassié è al centro dell’attenzione per via di uno scatto che di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco il motivo di tanto scalpore.

Clarissa, prima di farsi conoscere dai telespettatori del Grande Fratello Vip, era famosa per i suoi scatti mozzafiato condivisi sui social. Poi con le sorelle Lulù e Jessica si è messa alla prova nella casa del reality più longevo della televisione italiana. Con la loro esuberanza sono riuscite a dare un tocco di vitalità al gruppo.

Le tre principessine non andavano d’accordo con Katia Ricciarelli, dato che quest’ultima non condivideva dei loro modi di fare. Infatti durante le dirette volavano parole forti. Non a caso quando la cantante è andata via, loro non si sono alzate dal divano per una questione di coerenza di pensiero. Tuttavia sono state riprese dal conduttore.

Lulù ha fatto sognare con Manuel Bortuzzo, anche se all’inizio le cose non andavano bene. A causa della gelosia di lei non sono mancate delle discussioni accese al punto tale che Alfonso Signorini è intervenuto. Per quanto riguarda Jessica, aveva un interesse per Alessandro Basciano, ma lui era orientato su Sophie Codegoni. Poi è arrivato Barù Gaetani e anche in questo caso non c’è stato un esito positivo.

Clarissa, invece, non si è avvicinata a nessuno. Probabilmente ciò potrebbe aver inciso sulla scelta del pubblico di votarla alle nomination. Nonostante tutto è riuscita sempre a incuriosire gli italiani, soprattutto per le foto che pubblica costantemente sui social. Una, però, pare che non sia stata apprezzata da qualche follower.

Una versione inedita di Clarissa

Nel post la ragazza si è mostrata in una versione inedita, ossia nuda con della vernice rossa sul corpo. Un make-up perfetto, per non parlare della chioma con effetto ondulato. Le ciocche di capelli sfiorano delicatamente le spalle e con una mano tende a nascondere una parte del seno. Nel complesso ha lasciato tutti di stucco con la sua fisicità divina. Like e compimenti sono arrivati a valanghe.

Eppure qualcuno ha avuto da ridire sostenendo che fa impressione. Del resto a primo impatto sembrerebbe che Clarissa abbia sulla sua pelle cosparso del sangue. A prescindere da questo dettaglio l’attenzione si è focalizzata su ben altro.

Attacchi sul web per la sorella maggiore

In questi giorni anche Jessica ha fatto parlare per via di un video pubblicato dal suo personal trainer. Qualcuno ha criticato il suo peso, facendo delle affermazioni poco gradevoli sul fisico.

E’ intervenuto il ragazzo che la sta seguendo invitando i leoni da tastiera a smetterla di offendere chi non rispecchia i canoni estetici imposti dalla società. Nel bene e nel male una cosa è certa: le Selassié incuriosiscono sempre.