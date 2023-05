Tina Cipollari insultata e derisa: “Così diventi ancora più grassa” | Rissa in studio

In una delle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne Tina Cipollari è andata su tutte le furie perché ha ricevuto delle critiche pesanti. Ecco tutti i dettagli.

La puntata di venerdì 12 maggio 2023 è stata l’ultima di quest’edizione. Infatti Luca Daffrè ha scelto Alessandra Somensi mentre Nicole Bastianelli con grande stupore ha messo da parte Andrea Foriglio per andare via dallo studio con Carlo Alberto Mancini. Secondo gli utenti social la sua scelta è stata la più bella rispetto alla altre fatte negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda il Trono Over in questi giorni abbiamo visto una Gemma Galgani diversa dal solito. In pratica è uscita con Elio Servo, il cavaliere che sta stravolgendo un programma intero da quando è arrivato. Lui sostiene che lei abbia bevuto al punto tale da essere più simpatica del solito. La dama ha prontamente replicato dichiarando che in realtà è astemia e così la discussione ha avuto inizio.

L’ennesimo battibecco c’è stato quando Elio è andato a mangiare con un’altra del parterre femminile e non si è lamentato quando quest’ultima ha chiesto al cameriere la ricotta. Con Paola Ruocco ha manifestato il suo malcontento, di conseguenza in tanti gli hanno fatto notare la reazione diversa.

A quel punto Tina è andata dietro le quinte e nessuno capiva il motivo. Nel mentre Gemma ha gettato dell’acqua a Elio quando la lite stava degenerando. Un gesto che è stato fortemente criticato sul web, anche perché non ha mai perso le staffe come sta facendo ora. Poi dopo un po’ di tempo l’opinionista è tornata nello studio con un vassoio contenente sia burro che ricotta. La situazione ha preso una brutta piega.

L’intervento di Maria De Filippi

Tina ha iniziato a mangiare i due alimenti non graditi da Elio a pochi centimetri da lui. Palesemente innervosito, le ha detto di mangiarne in abbondanti porzioni in modo tale da mettere ulteriori chili. Tina stava per dargli un ceffone davanti agli occhi di tutti. Per fortuna il peggio è stato evitato, tra cui anche delle denunce assicurate.

Ancor prima Gemma ha provocato il cavaliere avvicinandosi con una fetta di pancarré e burro. Maria De Filippi si è alzata dalla scale per recarsi verso la postazione degli opinionisti. Ha preso il vassoio e consegnato a uno dello staff che lavora dietro le quinte.

Elio contro tutti

A seguire Elio ha discusso anche con Armando Incarnato. Gianni Sperti gli ha consigliato di agitarsi meno, in quanto UeD non è la vita reale. Inoltre a parer suo le denunce dovrebbero essere fatte per motivi più seri.

A prescindere da tutto le dinamiche che si creano tra i partecipanti spingono i telespettatori a stare incollati davanti al piccolo schermo. Infatti si attende già la prossima edizione. Elio tornerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.