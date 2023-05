Jack Vanore, presto di nuovo a Uomini e Donne | Prende il posto di un altro opinionista? La verità

Jack Vanore e le sue parole sul suo ritorno a Uomini e Donne, ecco come si è sempre sentito grazie al programma di Maria De Filippi. Spunta una nuova verità, che nessuno finora aveva neanche potuto immaginare.

L’ex tronista, Jack Vanore ha rilasciato la sua verità sul suo ritorno al dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne e ha anche chiarito come si è sempre sentito al programma Mediaset. Sono dichiarazioni che vi lasceranno senza parole, sapevate tra l’altro che Vanore ha avuto anche una storia con un’autrice del programma? Sarà per questo che se n’era andato?

Per un tronista che se ne va, un altro è subito pronto a rimpiazzarlo, generalmente è così. Ma con Jack Vanore le cose sono diverse, è entrato talmente tanto nel cuore dei fans del programma della De Filippi, che a distanza di anni, sono in molti che continuano a chiedergli il motivo del suo abbandono da Uomini e Donne.

Chi è Jack Vanore?

Jack Vanore è un ex tronista e attuale personaggio pubblico di 40 anni, diventato famoso dopo la sua apparizione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come corteggiato. L’atleta di boxe si sposta da una regione all’altra per lavoro, ma quando può torna sempre nella sua adorata Genova, sua città natale, nel quale si fa spesso immortalare per i suoi scatti social.

La sua vita sentimentale non è stata semplice, dopo diverse rotture sembrava avesse finalmente trovato l’amore della sua vita, in Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e attuale “braccio destro” di Maria De Filippi. Dopo una lunga storia d’amore molto passionale, purtroppo i due hanno deciso di intraprendere strade diverse. Se in un primo momento i rapporti sono sembrati subito tesi, in seguito Vanore e la Mennoia sono tornati ad essere amici come ha dichiarato lui stesso: “Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo”.

Attualmente Jack Vanore frequenta Linda Giovanazzi, personal trainer romana e body building professionista.

Il suo ritorno a Uomini e Donne?

Spunta finalmente la verità sul ritorno di Jack Vanore a Uomini e Donne, ecco come il programma l’ha fatto sentire. Come ha spiegato l’ex tronista, il suo non è stato un addio, ma un arrivederci e sembra pronto a tornare, non si sa ancora quando, sicuramente nel suo ruolo di opinionista insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Per il momento ovviamente non ci sono certezze in merito, in quanto Vanore si sta godendo la sua compagna, i suoi due cani, Pera e Comò e il suo migliore amico Marco Fantini, per non parlare della sua grossa famiglia, con cui è molto legato.

Ecco cosa ha dichiarato Jack Vanore in merito al suo ritorno a Uomini e Donne di Maria De Filippi: “Sono felicissimo di questa vostra domanda o affermazione perché ci ho messo sempre tantissima passione. Mi sono sempre sentito in debito per questo programma che mi ha dato tantissimo e mi continua a dare, dove ho instaurato un rapporto di amicizia, per me proprio una famiglia. Quindi assolutamente non è stato un addio, ma semmai un arrivederci”.