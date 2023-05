Sonia Bruganelli, lapidaria contro Giulia Salemi: “Ecco cosa mi ha fatto”

L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato degli screenshot su Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Pare che la prima sia intervenuta per mettere i bastoni tra le ruote all’altra. Ecco come stanno le cose.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha permesso a Nikita Pelizon di essere la vincitrice portando a casa il montepremi. Alfonso Signorini ha potuto contare su Orietta Berti e per la seconda volta sulla moglie di Paolo Bonolis. Nel cast sono stati aggiunti Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I primi due al timone della conduzione del Gf Vip Party mentre l’altra come portavoce del mondo di Twitter.

I due fidanzati si sono conosciuti grazie al reality. Hanno partecipato all’edizione vinta da Tommaso Zorzi e da allora sono inseparabili. Nonostante abbiano avuto un momento di crisi, adesso sono tornati insieme e sembra che le cose vadano a gonfie vele. Sicuramente per Giulia è un periodo ricco di soddisfazioni sotto ogni punto di vista.

I fan sostengono che abbia svolto nel migliore dei modi il lavoro assegnato dai produttori del Gf Vip. Con la pacatezza e l’eleganza che la caratterizzano da sempre, ha espresso il suo pensiero sulle dinamiche del gruppo. Molti ricorderanno senza dubbio dei battibecchi con Luca Onestini, il quale era spesso preso di mira dagli utenti social.

Per quanto riguarda Oriana Marzoli, Giulia l’ha difesa a spada tratta in alcune situazioni, andando contro l’opinione della Bruganelli. Non a caso qualcuno ha notato che quest’ultima ha punzecchiato l’altra quando ha riferito che deve tutto alla sua bellezza. Di recente un utente social ha contattato Deianira Marzano per riferire cosa è successo tra le due donne.

Notizia inaspettata all’ultimo minuto

Durante un diretta Giulia ha indossato una tuta in una diretta chiedendo a Signorini se fosse stata presa in considerazione solo per l’aspetto fisico. Probabilmente la Bruganelli avrà colto la frecciatina tra le righe. La Marzano ha pubblicato uno screenshot in cui una persona le ha fatto sapere che Giulia non ha partecipato a Ciao Darwin come caposquadra di uno dei due gruppi in sfida.

E’ stata sostituita da Soleil e i telespettatori ricorderanno sicuramente che la moglie di Bonolis aveva simpatia per lei. “Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale”, ecco come ha risposto la diretta interessata in un post condiviso su Instagram.

Quale sarà la verità?

“Cara Sonia lei mi è sempre sembrata una persona onesta. Sostituire la Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto che ci sarebbe stata a Ciao Darwin la trovo una bassezza inaudita”. La replica è stata immediata: “E’ accaduto l’esatto contrario“.

Per ora non si sa come siano andate realmente le cose. La Marzano non può fare chiarezza sulla vicenda. Di conseguenza non ci resta che attendere ulteriori notizie.