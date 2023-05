Micol Incorvaia si sbottona sul suo rapporto con Tavassi: “Non è un amore…” | Nulla è come sembra

Micol Incorvaia ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua relazione con Edoardo Tavassi. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco.

Micol Incorvaia è nota per essere la sorella di Clizia Incorvaia che da poco ha reso padre Paolo Ciavarro. Tuttavia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come ex fidanzata di Edoardo Donnamaria e per questo motivo non è mai stata vista di buon occhio da Antonella Fiordelisi. Infatti tra le due i rapporti sono sempre stati tesi.

Anche Edoardo Tavassi si è messo in gioco in un secondo momento, ma nonostante tutto entrambi sono arrivati in finale. In effetti sono riusciti a conquistare il pubblico per le dinamiche avvincenti che hanno creato all’interno di un gruppo ormai consolidato. Con il passare del tempo hanno anche scoperto di provare un interesse reciproco, dunque ci hanno provato a funzionare come coppia.

Avevano riferito ad Alfonso Signorini che all’inizio avrebbero puntato sull’utilizzo dei mezzi pubblici per risolvere il problema della distanza geografica. A mesi di distanza dall’esperienza del reality giunta al termine, i due compaiono felici e raggianti sui social per la gioia dei fan.

Non hanno ancora preso in considerazione l’idea della convivenza, però ci sono tutti i presupposti per un futuro di coppia. Di recente Micol ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio e ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cosa ha detto sulla dolce metà.

“Non credevo potesse esistere”

“Probabilmente era l’ultima delle cose che immaginavo sarebbe successa. Tra l’altro ho incontrato una persona che non credevo potesse esistere neppure fuori dalla casa. Trovarla dentro è stata spiazzante. Soprattutto per me, perché faccio fatica ad innamorarmi”.

Poi ha aggiunto: “Non si tratta di un amore qualsiasi. Ma di un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa. Penso sia stato l’incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriali, con molti interessi in comune e con la stessa ironia. Abbiamo la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia, della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi ci piacciamo molto. Siamo semplicemente noi stessi”.

Una curiosità dei fan

In base alle sue parole, è chiaro che con Edoardo stia procedendo tutto a gonfie vele. Non è chiaro se siano rimasti in contatto con Edoardo D. e Antonella, dato che quest’ultima ha sempre riferito di non avere intenzione di vederli nel quotidiano.

A prescindere da ciò le coppie nate nella casa stanno vivendo la loro favola d’amore. Infatti anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono felicemente fidanzati, facendo ricredere la maggior parte degli italiani.