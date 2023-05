Giuseppe Giofrè, finalmente è uscito allo scoperto su Michele Bravi: “Tra di noi c’è…” | E’ tempo di verità

L’influencer Deianira Marzano aveva parlato di un’amicizia particolare tra i due giudici di Amici. E’ stato uno dei due a mettere in chiaro come stanno le cose.

Michele Bravi e Giuseppe Giofré sono i giudici dell’edizione di Amici giunta al termine il 14 maggio 2023. Entrambi giovani, ma altrettanto talentuosi. Non c’è da stupirsi se Maria De Filippi abbia scelto loro come giudici accanto a Cristiano Malgioglio. Il primo è noto nel mondo della musica mentre l’altro in quello della danza.

Giuseppe si è presentato in qualità di ballerino ad Amici nel 2011. Tutti ricorderanno senza dubbio l’educazione, la gentilezza e la voglia di imparare nella sala prove. Alla fine non solo ha convinto i maestri, ma è riuscito anche a portare a casa la coppa della vittoria e la borda di studio per migliorare la propria tecnica al Millenium Dance Complex di Los Angeles.

Michele, invece, ha vinto la settima edizione di X Factor. Per lui Tiziano Ferro ha scritto il testo di una canzone, La vita e la felicità, che ha proposto nella finale. Il giudice Morgan l’ha voluto a tutti i costi nel suo gruppo e pare che ne sia valsa la pena. Nel suo curriculum ha aggiunto il Festival di Sanremo, gli MTV Music Awards, Summer Festival, Capodanno in musica e tanto altro ancora.

Tempo fa la Marzano aveva condiviso uno screenshot per mostrare ciò che un utente social le aveva inviato su Giuseppe e Michele. Secondo il parere di questa persona tra i due ci sarebbe un bel feeling che va oltre l’amicizia. E’ prontamente intervenuto Giuseppe per chiarire come stanno le cose.

“Amicizia e stima reciproca”

In pratica l’influencer ha condiviso una Instagram story per palesare quanto ricevuto da un follower: “Ancora una volta tu e Amedeo (Venza) avevate ragione. Ho visto Bravi e Giofré al tavolo accanto al mio, erano soli e meravigliosi. Mi hanno dato l’idea di una coppia, non ho fatto foto avevo troppa paura”. Il ballerino ha prontamente replicato.

“In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca!”. Le parole di Giuseppe hanno chiarito che tra loro non c’è altro, quindi il gossip su di loro è puramente infondato. Stavolta l’influencer non ci ha visto bene.

Nuovo maestro ad Amici?

Domenica 14 maggio c’è stata la finale del talent show, dunque Maria De Filippi ha salutato il pubblico. A settembre avrà inizio la nuova edizione e non mancheranno delle novità.

Si dice che Giuseppe sostituirà Raimondo Todaro che potrebbe andare via. E Michele tornerà nella fase del Serale o la conduttrice ha altro in mente per lui? Per ora si tratta solo di voci, quindi non ci resta che attendere.