Micol Olivieri in lacrime per colpa del figlio: purtroppo indietro non si torna più | Decisione drastica

Micol Olivieri, la splendida attrice, scoppia letteralmente in lacrime per il figlio. La decisione che le ha spaccato il cuore.

Giovanissima ci ha fatto sognare e nel contempo divertire nell’accattivante ruolo di Alice Cudicini nella seguitissima serie di Canale 5 I Cesaroni. Una serie che ha lanciato nel vasto mondo dello spettacolo tantissimi artisti allora giovanissimi. Stiamo ad esempio parlando di Alessandra Mastronardi, oggi attrice assai apprezzata a livello internazionale e autentica diva.

Anche colui che interpretava Mimmo, ovvero Federico Russo, è una vera star del Piccolo Schermo. Micol, nonostante il clamoroso successo ottenuto, ha deciso di non percorrere a spron battuto quella strada dal punto di vista professionale, lasciando l’amaro in bocca ai suoi estimatori, che sognavano di vederla nuovamente in TV.

Così non è stato e lei ha preferito dedicarsi con tutto il suo cuore alla famiglia. Classe 1993, ha due figli, quali Arya e Samuel. La prima è nata quando lei aveva solo 21 anni, mentre il secondo è venuto al mondo nel 2017. Durante una sua chiacchierata a cuore aperto per il settimanale Diva E Donna, l’artista ha parlato della sua prima difficile gravidanza. “Ho rischiato di morire per far nascere mia figlia”, ha svelato Micol, che ha vissuto in quel periodo un vero e proprio dramma.

La vita di Micol dopo l’uscita di scena

Non per nulla, quando è arrivata al pronto soccorso, i medici le avevano comunicato, lasciandola senza parole, che aveva un problema al cuore e che pertanto non poteva procedere al parto naturale. Oltretutto, oltre al fatto che le doglie erano arrivate con per 15 giorni di anticipo, ha anche incominciato a percepire fortissimi i dolori, soprattutto alla schiena. Pure una brutta l’influenza era arrivata.

Alla fine Arya è venuta alla luce e lei è stata felicissima. Il padre dei suoi figli è il calciatore Christian Massella. La coppia è convolata a nozze nel 2014 con una cerimonia in pieno stile country. Ancora oggi sono unitissimi e innamoratissimi e il loro amore è stato ben visibile all’interno di una Web Series Una Famiglia Normale, composta da 7 episodi e che ha visto la regia di Marco D’Andragora.

Micol e le lacrime amare versate

Ora però Micol fa preoccupare e non poco i suoi numerosi estimatori, che l’hanno vista in lacrime, oltre che parecchio rammaricata. La colpa sarebbe del figlio secondogenito, che ha computo un gesto alquanto drastico che ha spezzato letteralmente il cuore in mille pezzi alla sua giovane e bellissima mamma.

Il bimbo, ha infatti deciso di darci un bel taglio alle sue chiome, dopo che, era stato preso in giro, se non proprio tormentato da molte persone, proprio per la lunghezza dei suoi capelli. Molte infatti sostenevano che non fossero consoni a un maschio. Micol ne ha molto sofferto, perché sa quanto Samu ci tenesse e che la sua scelta è stata vincolata da tali critiche e non da un suo gusto personale.