Uomini e Donne, ora la verità sulla chiusura anticipata: uno dei motivi è molto triste

Molti telespettatori si chiedono perché quest’edizione di Uomini e Donne sia terminato prima. Ci sono dei motivi che, una volta svelati, lasceranno di stucco.

Questa settimana il pubblico di Maria De Filippi ha assistito a delle dinamiche sorprendenti. Per quanto riguarda il Trono Classico Luca Daffré e Nicole Santinelli hanno scelto rispettivamente Alessandra Somensi e Carlo Alberto Mancini. Tutti davano per scontato che Nicole sarebbe andata via con Andrea Foriglio, ma con grande sorpresa adesso sta vivendo l’altro nella quotidianità. I fan del programma credono che la redazione darà ad Andrea la possibilità di sedersi sul trono.

Del Trono Over, invece, in questi giorni ha fatto discutere il nuovo arrivato, ovvero il cavaliere Elio Servo. Tutto è partito dalla sua intolleranza al burro e alla ricotta. Quando è uscito con Paola Ruocco è andato su tutte le furie perché lei ha ordinato a cena questi alimenti. Tina Cipollari ha commentato e mano mano le cose sono peggiorate tra i due.

Come se non bastasse Gemma Galgani gli ha gettato addosso l’acqua della bottiglia e ha mangiato davanti a lui del pancarré con la ricotta. E’ stata l’opinionista a farla arrivare nello studio, ma la conduttrice non ha esitato a prendere il vassoio per darlo a coloro che lavorano dietro le quinte del programma.

Poi Elio ha fatto l’ennesimo battibecco con Armando Incarnato. Purtroppo non si potrà assistere a ulteriori dinamiche tra i partecipanti perché i telespettatori hanno scoperto che venerdì 12 maggio è andata in onda l’ultima puntata. Dato che a fine mese Maria De Filippi ha sempre salutato i fan, è più che normale che si chiedano il motivo.

La triste verità

La scelta di chiudere in anticipo probabilmente è dipeso dal fatto che le registrazioni si sono fermate per un paio di giorni. Tutti sanno che vanno in onda a distanza di settimane, di conseguenza sarebbe stato difficile prolungare poiché si andava oltre il tempo stabilito. Inoltre al posto di UeD la Mediaset ha qualche volta proposto altro, come la fiction Luce dei tuoi occhi.

Altri, però, insinuano che la De Filippi in effetti non abbia preso una pausa da quando ha detto addio a Maurizio Costanzo. Dopo il lutto è stata a casa una settimana, dopodiché ha ripreso il suo lavoro per non deludere chi la segue da sempre.

La De Filippi, un esempio da seguire

Nella puntata di Amici, registrata a pochi giorni dall’episodio spiacevole, la De Filippi ha esordito in questo modo: “Torno a lavorare, mi hanno insegnato così”. Ai presenti è stato chiesto, indirettamente da lei, di non parlarne altrimenti sarebbe stato difficile.

E’ impossibile non amarla e, se il motivo fosse proprio questo, gli italiani comprenderebbero senza alcun dubbio. Del resto non è facile affrontare la routine quotidiana senza il partner di una vita accanto.