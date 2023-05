Riccardo Scamarcio, non lo vedremo più in circolazione: ora è davvero ufficiale

Ormai ha deciso, Riccardo Scamarcio è pronto a lasciare l’Italia, ha detto basta è ora per lui di cambiare aria. Quindi non vedremo più il bel sex symbol che “non deve chiedere mai” sugli schermi italiani? Dove se ne andrà il famoso attore?

Riccardo Scamarcio ha preso una decisione ben precisa, ha detto basta, è pronto a lasciare l’Italia, ormai ha deciso. Avrà ponderato bene questa scelta o è stata presa dall’impeto del momento? Cosa sarà mai successo da convincere l’attore di 3MSC, che era ora di cambiare aria?

Il bel tenebroso dall’aria da duro, Riccardo Scamarcio, è sempre stato etichettato come il “Fonzie” italiano, quello dalle mille avventure, lo sciupafemmine, lo sciupafamiglie e chi più ne ha più ne metta. Ma sarà ancora così o è finalmente cresciuto adesso che è diventato padre?

La vita movimentata di Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio è il noto attore e produttore cinematografico, nato nel 1979 a Trani, diventato famoso grazie al film di Moccia, Tre metri sopra il cielo, uscito nel 2004. Da lì in poi per lui si aprirono innumerevoli porte, in quanto fu chiamato a recitare in diverse pellicole di successo, come per esempio Texas, Romanzo criminale, La freccia nera, Mio fratello è figlio unico, Manuale d’amore e così via.

Grazie alla sua bravura nella recitazione, Scamarcio ottenne anche diversi riconoscimenti per le sue interpretazioni, che lo portarono a cimentarsi anche in ruoli internazionali, come per esempio il suo ruolo nel film con Keanu Reeves, John Wick 2. Se nella sua vita lavorativa ha sempre spinto il piede sull’acceleratore, non può dire di aver fatto lo stesso nella sua vita sentimentale, in quanto ha avuto un passato amoroso turbolento. Dopo la sua lunga storia d’amore andata male con Valeria Golino, tra una storiella e l’altra, Riccardo Scamarcio pare abbia messo finalmente la testa a posto con la manager Angharad Wood, dalla quale ha avuto la sua prima figlia.

La decisione di Riccardo Scamarcio

È ufficiale, Riccardo Scamarcio ha deciso, è pronto a lasciare l’Italia. A tutte le fan entrate in shock per la notizia, diciamo di tirare un sospiro di sollievo, in quanto la sua partenza è momentanea, si allontanerà dal Paese solo per lavorare nel nuovo film di Johnny Deep, Modi. È un onore per Scamarcio essere stato scelto personalmente dal grande attore americano.

Modi, il biopic su Amedeo Modigliani, vedrà all’interno del cast non solo Scamarcio ma anche Pierre Niney e Al Pacino e sarà il secondo film che verrà diretto da Deep, attualmente alle prese con l’uscita del film, Jeanne du Barry.