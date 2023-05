“L’amore mio sei tu”: Raimondo Todaro innamoratissimo di un’altra giovanissima ballerina

Raimondo Todaro innamoratissimo di un’altra giovanissima ballerina, alla quale dedica delle dolcissime parole. La giovane ha completamente stregato il ballerino di Amici di Maria De Filippi, sarà finita definitivamente questa volta con Francesca Tocca?

“L’amore mio sei tu“, con queste parole il ballerino di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro comunica ai suoi fan il suo forte sentimento. Il ballerino è infatti innamoratissimo di un’altra giovanissima ballerina, la quale gli ha rubato “il cuore”. Visto il “tira e molla” con la moglie, Francesca Tocca, questa volta la loro storia d’amore sarà chiusa definitivamente?

Raimondo Todaro con la sua grazia e leggiadria dei movimenti ha conquistato tutti, a qualunque show partecipi, lascia il segno. È passato dalla Rai a Mediaset e nessuno vuole lasciarlo andare, non a casa partecipò a più di cinque campionati mondiali per quanto riguarda la danza.

Raimondo Todaro e i nuovi progetti futuri

Per chi non lo conoscesse, Raimondo Todaro è il famoso ballerino di 36 anni, nato a Catania che ha fatto la spola tra Rai e Mediaset, per via della sua partecipazione prima a Ballando con le stelle e adesso come maestro di Amici di Maria De Filippi. Il professionista di danza, ha iniziato la sua attività di ballerino fin da giovanissimo, vincendo il suo primo campionato di danza alla bellezza di 9 anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una storia turbolenta fatta di “tira e molla” con sua moglie, la ballerina Francesca Tocca. Dopo i presunti tradimenti commessi da entrambi, i due coniugi finalmente hanno capito di essere fatti gli uni per gli altri e sono tornati ufficialmente insieme nel 2021, godendosi così il ruolo di genitore della loro primogenita, Jasmine Todaro.

Da nuove indiscrezioni sembrerebbe che Raimondo Todaro per la prossima stagione non sarà più un insegnante ad Amici, ma lascerà Mediaset per tornare all’ovile in Rai, diventando addirittura giudice del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Da quello che si è potuto capire ci saranno grossi cambiamenti al programma di ballo, punto di orgoglio della Rai, il cast sarà completamente rinnovato.

Il nuovo amore di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha postato un video dolcissimo, in cui appare, tra le note della canzone di Francesca Michielin, L’amore mio sei tu, la giovanissima ballerina che gli ha rubato “anima e corpo”. Todaro da come si è potuto vedere è innamoratissimo di sua figlia ovviamente, la bellissima Jasmine, la quale ha posato per il suo papà prima di iniziare la sua lezione di danza. Ovviamente buon sangue non mente, con due genitori ballerini, la figlia non poteva non nascere con il loro stesso talento.

La bambina è l’orgoglio dei suoi genitori, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, i quali condividono sui social i teneri momenti che passano tutti insieme.