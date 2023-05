Alba Parietti cambia look e si affida a Federico Fashion Style: il risultato è pazzesco

Alba Parietti, la splendida showgirl ha cambiato look ed è sempre più bella. Si è affidata al mitico Federico Fashion Style.

Ancora oggi Alba è un’artista molto amata dal grande pubblico italiano. Donna bellissima e dotata di una fisicità notevole, è diventata anche famosa per la sua parlantina sciolta e per la sua innata schiettezza. Ed è per tale motivo che è spesso e volentieri graditissima ospite di numerosi salotti TV che oggi pullulano nei palinsesti delle varie Reti come funghi dopo un’intensa giornata di pioggia.

Tuttavia lei è anche una persona che ama profondamente mettersi in gioco, tant’è che ha accettato di partecipare in veste di concorrente a Tale E Quale Show, condotto da Carlo Conti. Lei qui si è davvero molto divertita, sebbene la giuria presente in studio non abbia sovente speso grandi complimenti per lei in seguito alle sue performance.

In particolare è stato il giurato Cristiano Malgioglio, oggi impegnato in tale ruolo ad Amici, a lanciarle le frecciatine più velenose e a rivolgerle i commenti più forti. In ogni caso i due sono molto amici e si vogliono molto bene, come ha sottolineato più volte lo stesso Malgi. La Parietti è tuttavia anche una donna molto chiacchierata per via della sua vita sentimentale.

La decisione di Alba sul cambio di look

Dopo essere stata al centro dell’attenzione mediatica per una sua passata relazione con il divo Cristopher Lambert, oggi ha un nuovo amore che la rende molto felice. Il fortunato è Fabio Adami, che svolge il ruolo di manager di Poste Italiane. I due non si nascondono più e si donando sovente tenerissime dediche d’amore sui Social.

Alba ha infatti rivelato che lui le regala tanta serenità e ingente felicità. Ovviamente i suoi fan sono molto contenti di sentirla e vederla così. Intanto la donna, che è anche stata tra gli invitati della festa di compleanno di Barbara D’Urso, ha fatto un bel salto in uno dei saloni di Federico Fashion Style per provveder a dare una bella rinfrescata alle sue chiome. Il risultato è davvero eccellente.

Lo splendido lavoro di un eccellente professionista

La showgirl, come ha svelato lo stesso hair stylist dei vip, ha puntato a un cambio di colore, prediligendo quello ambrato. Tuttavia esso è stato anche mitigato da una deliziosa e delicata sfumatura vaniglia. Una piega morbida ha reso ancora più bello il risultato finale che ha mostrato lo stesso Federico, assai orgoglioso, con un paio di scatti caricati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui, sia i suoi fan che quelli di Alba, si sono prodigati in una serie di complimenti per entrambi. Del resto non potrebbe essere altrimenti, dal momento che lei è davvero splendida. Certamente il merito è dell’immensa professionalità di Federico, ma anche della nuova luce che ha negli occhi grazie alla presenza all’interno della sua vita del suo amatissimo Fabio.