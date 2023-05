Povero Harry, preso in giro miseramente: ecco cosa accadeva alle sue spalle mentre era in viaggio da Londra a Montecito

Ennesima doccia fredda, per non dire proprio gelata, per il Principe Harry. Pugnalato alle spalle. Gli inglesi sono sconvolti.

La Royal Family è sempre fonte di grandissimo interesse e di perpetuo chiacchiericcio. Ora è nel mirino il principe Harry, considerato una sorta di pecora nera della famiglia. Da quando se ne è andato non solo da Palazzo ma anche dall’Inghilterra, per vivere con la moglie in America, i suoi familiari hanno mostrato molto dispiacere e i rapporti fra loro si sono decisamente raffreddati.

Se la compianta Regina Elisabetta aveva perdonato il nipote, che aveva voluto ricominciare a frequentare poco prima della sua dipartita, invitandolo anche al Giubileo di Platino, il fratello maggiore William e la cognata Kate, non lo hanno perdonato. Ciò ha molto rattristato il popolo inglese perché si ricordava del rapporto che c’era fra i due da piccoli.

I due erano molto complici e si divertivano molto insieme, come due normali ragazzi della loro età. Con l’arrivo della Markle nella vita di Harry, qualcosa si è rotto fra di loro e quando lui, dopo molti anni di matrimonio, pungolato dalla consorte, ha deciso di andarsene, è successo il finimondo.

La presenza di Harry all’incoronazione da solo

Anche papà Carlo, da poco incoronato Re, non l’ha affatto presa bene e ha mantenuto le distanze per quanto possibile con il figlio secondogenito. Dopo poi che Harry ha sparato a zero sui suoi familiari nella sua autobiografia Spare, uscita nel mese di gennaio 2023 in tutto il mondo, la situazione è di nuovo precipitata.

Nonostante ciò è stato presente all’incoronazione di suo padre, sebbene gli fosse stato riservato un posto molto defilato. In ogni caso la sua presenza è stata notata e il fatto che ci fosse ha fatto ben pensare i più. Forse il nuovo Re Inglese ha realmente intenzione di perdonarlo? Mentre i più romantici se lo augurano dal profondo del cuore, ecco arrivare l’ennesima doccia fredda per il principe ribelle. Il tradimento che nessuno si aspettava.

Dov’era la consorte nel frattempo?

Si è mormorato moltissimo, soprattutto nelle ultime settimane, il fatto che non fosse invitata all’incoronazione la bellissima Meghan Markle, che sarebbe rimasta a casa a badare ai figli. O almeno è quel che si pensava. I paparazzi l’hanno invece vista impegnata in una splendida e selvaggia escursione.

Non era sola, ma in compagnia di alcuni cari amici, quali Markus Anderson e Heather Dorak. La Markle ha vissuto queste ora di svago all’aria aperta mentre il marito era ancora in viaggio da Londra a Montecito. Lei era proprio qui, in particolare in una collina situata nelle contea di Santa Barbara, che è tra l’altro un luogo molto apprezzato da tantissime celebrità.