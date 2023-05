Angelina Mango, per colpa della sua partecipazione ad Amici un’amica ci ha rimesso: la confessione poco prima della finale

Amici, la seconda classificata all’edizione 2022/2023 del noto Talent messa sotto accusa. Una vita letteralmente stravolta e pare che sia tutta colpa sua.

C’era decisamente moltissima attesa per la finalissima di Amici. Non per nulla anche quest’anno il padre di tutti i talent ha regalato motissimi colpi di scena ed emozioni a non finire al grande pubblico. Tantissimi i telespettatori che lo hanno seguito con ardore e vivo interesse fin dalle primissime battute anche nel daytime.

I concorrenti, sia per quel che concerne la danza che il canto, sono anche stati seguitissimi sui Social, ove sono anche state condivise moltissime clip che li riguardavano direttamente. Grandissimi protagonisti sono stati anche i coach, soprattutto nella fase finale del programma, condotto in maniera magistrale da Maria De Filippi.

La finale è stata trasmessa in prime time su Canale 5 non nel canonico spazio del sabato sera, ma della domenica e ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola sulla cantante Angelina Mango. Alla ragazza è stato conferito il Premio della Critica. Sicuramente è stata una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione, che ha visto in qualità di giudici del serale le new entry Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Angelina e il suo ragguardevole talento

Figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente, che è anche stata la sublime voce dei Matia Bazar, è stata certamente molto chiacchierata per il fatto di essere per l’appunto figlia d’arte. Durante il suo percorso ad Amici ha dimostrato la sua grinta, nonché il suo ragguardevole talento, imparando a mordere letteralmente il palcoscenico.

Ha ricevuto tantissimi consensi non solo da parte del grande pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori. C’è anche chi prevede già un futuro molto roseo per lei da vera popstar. La sua insegnante Lorella Cuccarini è orgogliosa di lei e del successo che sta ottenendo coi suoi primi singoli, che spopolano praticamente ovunque.

Una vita a dir poco stravolta

Tuttavia, come sovente accade, il successo ha anche il rovescio della medaglia. Ora c’è anche una persona molto vicino a lei che sostiene di come la sua esistenza sia stata stravolta dopo che lei è entrata nella scuola di Amci. Stiamo parlando dell’amica Sofia, che poco prima dell’attesissima finale, ha voluto lanciare un videomessaggio alla giovane artista.

“Sono contenta perché ogni volta che ti sento cantare sento tante persone parlare di te e mi esplode il cuore di gioia.”, così ha esordito la ragazza. Al di là dei complimenti, Sofia ha anche voluto sottolineare di come la sua stessa vita sia cambiata. Non per nulla, scherzando, ha rivelato che, per colpa sua, lei non usciva più il sabato sera, con il preciso scopo di seguirla con attenzione nelle puntate serali di Amici.