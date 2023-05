Federico Fashion Style si lascia andare ad un bacio pieno d’amore: finalmente ha ritrovato la serenità

Federico Fashion Style ha finalmente ritrovato la serenità e si lascia andare ad un bacio appassionato con una persona molto speciale, l’unica che capirà e appoggerà sempre il parrucchiere dei vip più amato e seguito di sempre.

Dopo tanta sofferenza e quei 25 chili persi forse per lo stress, Federico Fashion Style ha finalmente ritrovato la serenità grazie ad una persona molto speciale, con la quale si scambia un bacio molto appassionato. Per il famoso parrucchiere dei vip, non è stato un periodo idilliaco, prima il coraggio di fare coming-out pubblicamente, poi la separazione da Letizia Porcu, la quale un po’ per vendetta un po’ per ripicca pare non gli stia rendendo la vita facile per la custodia della piccola Sophie, gli avrebbe generato molte preoccupazioni.

Tutto questo stress non ha fatto bene al noto parrucchiere il quale visibilmente “spento” e dimagrito si è buttato a capofitto nel suo lavoro, preoccupando i followers i quali gli hanno mostrato tutto il loro supporto. Se la vita privata non va a “gonfie vele”, quella professionale è totalmente alla ribalta.

L’invenzione di Federico Fashion Style

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, come in molti sapranno è il famoso parrucchiere e personaggio televisivo italiano di 33 anni che grazie alle sue doti professionali e alle sue “manine d’oro”, rende felici i vip e tutti quelli che possono permettersi una prenotazione nei suoi vari negozi. Sono molti i nomi celebri che si affidano a lui come per esempio Alba Parietti, la quale è stata immortalata in un recente video del parrucchiere impegnato a rivoluzionarle totalmente il look, per non parlare di Valeria Marini, Giulia De Lellis e così via.

In un recente post social, Lauri ha pubblicato la sua nuova tecnica rivoluzionaria di lavoro, finora mai utilizzata. In pratica come si vede dall’immagine, la sua cliente è seduta comodamente su una poltrona si pensa massaggiante, con la testa disposta su di un lavabo molto originale, creato con un cuscinetto che rende la posa molto più comoda rispetto al tipico lavello che si trova nei vari negozi di parrucchiera. Inoltre, ha creato un modo innovativo per disporre la tinta alle sue clienti, disponendo cioè i capelli a “raggiera” come ha dichiarato Federico Fashion Style. Il successo è garantito.

Il bacio genuino di Federico Fashion Style

Il parrucchiere delle star, il famoso Federico Fashion Style, ha pubblicato uno scatto social nel giorno della festa della mamma, mentre si lascia andare ad un bacio sincero e pieno d’amore all’unica donna di questo mondo: “…che non ti tradirà mai, che ti proteggerà sempre, lotterà con te affinché tu possa vincere e sorridere sempre! La mia e’ una grande donna, bella, sorridente, e con un cuore enorme!”. Ovviamente stiamo parlando della mamma di Federico, la signora Angela D’Amico.

Fortunatamente Federico Lauri grazie al sostegno dei suoi genitori, all’amore verso sua figlia, al suo lavoro nei saloni di bellezza e del suo programma su Real Time, Il salone delle meraviglie, pare aver finalmente ritrovato la serenità.