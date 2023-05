Romina Power distrugge Loredana con una foto: a Cellino scoppierà la rissa

Romina Power ancora una volta contro Loredana Lecciso. Tutta colpa di una foto.

È ancora guerra aperta tra la splendida diva americana e la showgirl pugliese. Se Romina è stata per tantissimi anni la prima moglie del mitico Albano, con la quale ha messo al mondo ben 4 figli, la seconda è la sua meravigliosa compagna di vita, con la quale fa tutt’ora coppia fissa, Lei l’ha nuovamente reso padre di altri due figli, quali Jasmine e Albano jr.

Le due non sono mai andate d’accordo e ancora oggi non scorre buon sangue tra di loro. Ciò ovviamente non rende felice il cantante di Cellino San Marco, che è ancora uno dei cantanti più amati nel mondo. Durante la sua celebre ospitata al Festival di Sanremo 2023 ha infiammato la platea del Teatro Ariston, nonché i numerosi telespettatori, con la sua voce, tuttora potentissima.

Tuttavia lui non è solo un artista con la A maiuscola, ma anche un personaggio mediatico molto chiacchierato, dal momento che la sua vita privata mai tale riesce a restare. Lui ha infatti fatto ingresso nella Cronaca Rosa da quando ha visto concludersi, come un fulmine a ciel sereno, il suo matrimonio con la Power. Si è poi legato sentimentalmente parlando alla Lecciso. A quel punto le chiacchiere sul suo conto sono aumentate a dismisura.

La Power non demorde

Poco prima dell’arrivo della Pandemia si è riunito e riavvicinato all’ex moglie Romina, ma la loro reunion non è stata sentimentale, bensì solo professionale. In ogni caso molti loro fan, soprattutto della prima ora, hanno iniziato a sognare ad occhi aperti un loro ritorno di fiamma. Un ritorno di fiamma che non c’è mai stato, dal momento che loro oggi possiedono un rapporto di pura fratellanza.

Lo ha svelato lo stesso Albano, senza se e senza ma, durante una sua ospitata a Verissimo, dove ha nuovamente dichiarato il suo amore per Loredana. Ad ogni modo pare che la Lecciso abbia avuto un’altra ragione ora per storcere il naso, quando la Power ha deciso di ritornare a vivere a Cellino San Marco, dove ancora vive il suo celebre ex marito con la nuova famiglia.

La frecciatina non troppo nascosta

Non sono poi mancate altre frecciatine tra le due. Ora la cantante ne ha lanciato un’altra sui Social, dove è parecchio attiva, alla storica rivale. Ha infatti condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram uno scatto che la vede in compagnia di Albano. Complici e sorridenti, i due si abbracciano. Grande è la sintonia che si respira tra di loro, che si guardano negli occhi.

La Power ha deciso di utilizzare tale escamotage per ricordare l’imminente data del festeggiamento sul palco dei primi 80 anni di Albano, con un super concerto che verrà trasmesso in esclusiva da Canale 5. Tanti gli amici e gli ospiti previsti, tra cui la splendida giudice del Cantante Mascherato Iva Zanicchi. Immancabile a questo punto sarà pure la Power.