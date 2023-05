Maria De Filippi, ecco come passerà la prima estate senza Maurizio: ha deciso che lo farà anche da sola

Maria De filippi, si avvicina la sua prima estate da vedova. Come ha deciso di trascorrerla.

Non sono stati di certo dei mesi semplici per la regina indiscussa delle Reti Mediaset, nonché una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Quando è scomparso da questo mondo il suo amato Maurizio, le si è fermato il cuore. Sono stati insieme tantissimi anni, costituendo una delle coppie più solide dello spettacolo italiano.

Lui le ha anche insegnato molto dal punto di vista professionale ed è pure stato il suo maestro. Un ruolo che ha svolto per tantissimi altri colleghi, come per esempio Gerry Scotti. Tra l’altro quest’ultimo è anche grade amico della vedova Costanzo, con la quale divide la scena a Tu Si Que Vales, ove entrambi svolgono i ruoli di giudici, assieme a Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Quest’ultima è invece una delle migliori amiche in assoluto di Maria. Tant’è che non appena è venuta a conoscenza della morte di Costanzo, ha preso il primo volo disponibile da Tokyo, dove allora si trovava, per tornare subito a Roma. A stare accanto alla signora della TV italiana anche l’adorato figlio Gabriele, che lei aveva adottato che ancora era bambino, assieme al suo compianto consorte.

Tanti cuori stretti attorno a lei

Anche il grande pubblico non ha mai smesso di farle sentire il suo affetto, con tantissimi messaggi sui Social e affollando letteralmente la camera mortuaria. Lei, che è una donna dal cuore immenso, ha deciso di ringraziare tutte quelle persone che le sono state accanto, in un momento tanto difficile e doloroso per lei, con un messaggio apparso sullo schermo, poco prima della messa in onda delle sue trasmissioni TV.

Ora che è arrivato lo stop, per la classica pausa estiva, anche per i suoi programmi, lei starà pensando a come trascorrere questi mesi, in particolare il periodo estivo che non è poi così lontano. Tra l’altro questa sarà la prima estate che vivrà senza il suo Maurizio. In ogni caso, nonostante Amici si sia appena concluso, con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola e se Uomini e Donne ora va in onda con puntate speciali, lei non ha alcuna intenzione di starsene con le mano in mano.

Maria lavorerà per un reality molto seguito

Del resto, come ha annunciato le stessa, quando è tornata a condurre Amici, dopo essersi presa una pausa, al fine di vivere il lutto insieme ai suoi cari, le hanno insegnato che “così bisogna fare, ovvero lavorare sodo“. A quanto pare, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, lavorerà alla nuova e attesa edizione di Temptation Island.

Al suo timone ci sarà sempre il mitico Filippo Biscigilia. La prima puntata dovrebbe andare in onda in prime time lunedì 26 giugno su Canale 5. Il programma , definibile come un viaggio all’interno dei sentimenti, avrà come ambientazione come sempre l’Iss Morus Relais, sito a Santa Margherita Di Pula, in Sardegna. Come concorrenti a quanto pare nessuna coppia vip per questa edizione.