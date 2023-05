Questa famiglia oggi è la più chiacchierata d’Italia: e no non è la famiglia Carrisi

Questa famiglia è una tra le più chiacchierate d’Italia, avete capito di chi stiamo parlando? Spiacenti, non è la famiglia Carrisi, vediamo chi riesce ad indovinare l’identità di questo allegro nucleo familiare?

Chi ha capito l’identità di questa famiglia misteriosa, oggi una tra le più chiacchierate d’Italia? I suoi componenti sono molto famosi e no, non stiamo parlando della famiglia allargata dei Carrisi, avete capito chi sono?

Oggi vogliamo rendere più difficile il nostro quotidiano giochino, dell’indovina il vip misterioso, in quanto non dovrete indovinare l’identità di un solo personaggio famoso, ma di tutta la famiglia. Vogliamo anticiparvi che in questi volti c’è più di un vip, oggi molto conosciuti. Benissimo, le regole le conoscete, procediamo con qualche indizio prima di svelarvi la soluzione. Are you ready?

Qualche aneddoto su questa famigliola felice

L’allegra famigliola che posa per questo scatto amarcord di famiglia, in quel momento si trovava a Buenos Aires, la mamma se ci fate caso assomiglia molto alla sua primogenita, il sorriso è il medesimo. La signora è la moglie dell’allora noto pastore anglicano della zona, che si trova a fianco a lei. Qui ancora non lo sanno, ma tutti e tre i fratelli diventeranno dei personaggi molto noti, quando saranno grandi, nel mondo dello spettacolo.

La primogenita sarà una modella, showgirl e conduttrice televisiva, la quale avrà due figli e si innamorerà diverse volte di un famoso ballerino molto amato dal pubblico di un talent show Mediaset. Il secondogenito, dopo un’adolescenza burrascosa a causa del suo eccessivo peso, seguirà le orme delle sorelle, trasferendosi in Italia per tentare anch’esso fortuna nel mondo della televisione. Ci riuscirà, diventando un personaggio televisivo e un influencer molto seguito, raggiungendo la fama in reality quali il Grande Fratello Vip e l’Isola dei famosi.

L’ultimogenita è anch’essa un’influencer ed una modella molto quotata, ha raggiunto la popolarità dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e in seguito, insieme al fratello, al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il suo attuale compagno.

Avete capito chi è la famiglia misteriosa?

Siamo sicuri che avete capito subito l’identità della famiglia misteriosa, oggi tra le più chiacchierate d’Italia. Dopo aver appurato che non si tratta della famiglia Carrisi, siamo qui a confermarvi che si tratta della famiglia Rodriguez. In foto ci sono i giovanissimi Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, genitori degli allora piccoli Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez. I fratelli Rodriguez, nonostante siano passati anni da questo scatto, sono ancora molto uniti e affiatati.

La famiglia Rodriguez è attualmente “su di giri” per via dell’imminente matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i quali dopo una brutta lite, grazie anche dell’intervento di Belen e Stefano De Martino, hanno confermato che le nozze si faranno. Con un appello molto diretto, Cecilia ha chiesto ai followers pettegoli: “Della mia storia mi preoccupo io e il mio fidanzato, io e il mio futuro marito. Cercate di non fare del male agli altri”.