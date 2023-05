Ricordate Daniel Nilsson, il bonus di Avanti di un Altro? Sparito dallo show è ridotto così

Vi ricordate del “bonus” più “bonos” di Avanti un Altro, Daniel Nilsson? Oggi è ridotto così, ecco cosa gli è successo e perché non dispone più dell’autonomia degli arti inferiori. Una vera e propria tragedia per il modello svedese.

Ad Avanti un Altro, il famoso programma Mediaset condotto dal dinamico duo composto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ci sono altri due personaggi cardine che accendono gli animi dei telespettatori, stiamo parlando della “bonas“, fino all’anno scorsa impersonata da Sara Croce, mentre da questa nuova edizione è stata sostituita da Sophie Codegoni e dal “bonus” Andrea De Paoli. Vi ricordate però del precedente “bonos” al maschile, Daniel Nilsson? Ecco com’è ridotto oggi e cosa sta facendo.

“Lo Iettatore” della trasmissione ha finalmente svelato il motivo dell’abbandono del modello svedese e le sue attuali condizioni di salute, non vogliamo spaventarvi, ma sono apparse foto di lui sulla sedia a rotelle, cosa gli sarà mai successo?

Chi è Daniel Nilsson?

Daniel Nilsson è un personaggio televisivo, attore, modello e surfista svedese, nato a Malmo nel 1980. Fin da bambino si appassiona al mondo dello sport, diventando un professionista di Hockey sul ghiaccio, purtroppo a causa di un incidente, Daniel dovette abbandonare questa sua grande passiona. Si concentra così negli studi, laureandosi in Economia, per poi abbandonare quella strada, in quanto si trasferisce in Australia per intraprendere il suo lavoro come modello e come surfista professionista.

In seguito approderà in Italia, dove non solo collabora con diversi brand di moda, ma partecipa a diversi spot televisivi, finché non viene notato dai “piani alti” del programma Mediaset, Avanti un Altro, in cui diventa il “bonus” ufficiale. Infatti, ogni volta che un concorrente pescava il suo nome, aveva diritto ad un’altra chance di proseguire il gioco, se avesse risposto correttamente alla domanda di Bonolis. Oltre a questo, ha recitato anche nella fiction della Rai, Don Matteo e ha partecipato a Ballando con le stelle.

Oltre ad essere molto attivo sui social, Daniel Nilsson è un grande appassionato di sci e ama stare a contatto della natura insieme alla sua compagna, Maya.

Cos’è successo al “bonus” Daniel Nilsson?

Vi ricordate di Daniel Nilsson, il “bonus” di Avanti un Altro? Oggi è totalmente cambiato, infatti, il modello svedese ha deciso di abbandonare il mondo della televisione, non si sa se in maniera temporanea o definitiva, per motivi personali. Non è stata rivelata la vera motivazione, quel che è certo è che le sue fan ci sono rimaste molto male.

Come ha rivelato il suo ex collega, Franco Pistoni, alias “Lo Iettatore” del programma di Bonolis e Laurenti: “Salutiamo Daniel che ha dovuto lasciare la trasmissione per questioni personali, dopo undici anni. Per me è stato un dolore enorme: per anni abbiamo condiviso lo stesso camerino e ci capivamo al volo, bastava uno sguardo, anche se lui non parlava italiano ed io meno che mai lo svedese…”.

Inoltre da quello che si può vedere sui suoi social network, si sarebbe infortunato in maniera importante mentre sciava, costringendo Daniel Nilsson prima su di una sedia a rotelle e poi all’utilizzo delle stampelle, in quanto pare che la riabilitazione sarà ancora molto lunga.