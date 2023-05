Chiara Ferragni, ha distrutto tutto in un nano secondo: storia d’amore finita malissimo

Chiara Ferragni, la famosissima influencer lascia letteralmente a bocca aperta i suoi fan. La demolizione in diretta, senza se e senza ma, del suo ormai famoso ex.

Mentre su Amazon Prime possiamo ammirare sia la prima che la seconda attesissima stagione dei Ferragnez, come anche molti spot che appaiono sia sui Social che sul Piccolo Schermo ci ricordano, nuovo clamore è nato attorno a Chiara. Del resto, da quando lei è diventata una grandissima imprenditrice digitale, riconosciuta in tutto il mondo, non c’è mai davvero un istante di pace per lei.

Anche la sua famiglia d’origine, le sue splendide sorelle in primis, sono prese di mira dal chiacchiericcio più sfrenato. La madre poi, la bellissima Marina Di Guardo è un’eccellente scrittrice, con all’attivo numerose pubblicazioni. E anche lei dunque è sulla cresta dell’onda. Tuttavia è da molti anni a questa parte, da quando si è sposata con Federico Lucia, in arte Fedez, che le chiacchiere sono aumentate a dismisura.

Qualsiasi cosa la coppia infatti dica o non dica, faccia o non faccia, diventa un argomento assai appetitoso per la Cronaca Rosa. Attivissimi sulle piattaforme Social, sia tramite caricamento di Stories che la condivisione di post, amano raccontarsi senza filtri ai fan. I due sono anche stati criticati da una sfera di utenti, per il fatto di esporre troppo, essendo ancora piccolissimi, i loro figli.

Una vita sotto i riflettori

Stiamo parlando di Leone e Maria Vittoria, che oggi sono già due star del Web. Fedez e Chiara hanno seriamente preoccupato i loro fan, quando, poco dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2023, si è parlato di una crisi molto forte tra di loro. Una crisi che ha preso vita quando lui ha baciato Rosa Chemical durante la sua esibizione all’interno della manifestazione canora.

Chiara proprio quella sera era impegnata nella co-conduzione della kermesse accanto ad Amadeus e Gianni Morandi e ha quindi visto il tutto molto da vicino. Di lì a poco la presunte crisi, se mai c’è stata, visto che non è mai stata né confermata né smentita da entrambi, è rientrata. In ogni caso il chiacchiericcio riguardo a loro e alla fine del loro matrimonio, non ha mai smesso di esistere.

Chiara agguerrita più che mai con l’ex

Tuttavia Chiara, che è stata molto accanto al marito nei momenti più difficili, soprattutto quando ha dovuto subire una delicatissima operazione per via del tumore al pancreas che lo aveva colpito, non ha speso parole dure e cattive nei suoi confronti. Tanto meno ha parlato male di lui pubblicamente. Difatti l’ex che ha demolito, durante il suo intenso monologo al Festival, è stato Riccardo Pozzoli.

Nel parlare delle sue difficoltà, che ha affrontato per diventare l’accorta professionista che è oggi, la Ferragni ha invitato tutte le donne a non farsi mai piccole innanzi a uomini insicuri aggiungendo che “lo dice una che ha accettato persino che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata e ha lasciato che questa fosse la narrazione per anni”. Et voilà, la frecciatina è stata servita!