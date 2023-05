Temptation Island, incidente gravissimo per l’ex protagonista: volto sfigurato | La foto agghiacciante

Momenti di panico per uno dei volti più amati del reality delle tentazioni di canale 5. Ha rischiato la vita! Andiamo a scoprire di chi si tratta e cose è successo.

Per la gioia dei telespettatori di canale 5 a breve andranno in onda le puntate della nuova edizione di Temptation Island. Delle coppie si metteranno alla prova per fare chiarezza con i propri sentimenti. I fidanzati staranno con le tentatrici mentre le fidanzate con i tentatori per ben 21 giorni in villaggi diversi. Alla fine, al falò finale del confronto, tutti trarranno delle conclusioni in base al comportamento del rispettivo partner.

Tra le coppie più note possiamo menzionare senza dubbio Sara Affi Fella e Nicola Panico. Dopo anni di relazione è stata lei a mettere la parola fine dopo aver visto dei video in cui lui si è lasciato andare con una tentatrice. Maria De Filippi poi le ha proposto il trono di Uomini e Donne, dunque ha scelto Luigi Mastroianni. Dopo due settimane le loro strade si sono separate e solo quando Luigi è diventato il tronista dell’edizione successiva ha scoperto che in realtà non si erano lasciati.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati dei tentatori, ma si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei era seduta sul trono e lui è stato contattato dall’altra tronista Mara Fasone. La sua attenzione si è focalizzata su Teresa e da allora sono inseparabili. Inoltre presto convoleranno a nozze dopo una bellissima proposta di matrimonio.

In queste ore si sta parlando di una giovane che ha partecipato all’edizione 2021 di Tempation Island. Purtroppo non ci sono buona notizie perché ha passato dei brutti momenti. Ha voluto aggiornare i suoi follower pubblicando delle foto che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Cosa è successo al volto di Temptation Island?

La ragazza in questione non è altro che Carlotta Adacher. Nata a Roma nel 1987, è un’influencer con origini tedesche. Ha partecipato al reality delle tentazioni in qualità di tentatrice e alla fine è andata via dal villaggio con il fidanzato Alessandro Autera. Quest’ultimo aveva lasciato la fidanzata Jessica Mascheroni per darsi una possibilità con Carlotta.

La relazione non è decollata, quindi si sono detti addio prima del previsto. In un secondo momento è stata al centro del gossip per la love story con l’ex tronista Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cannavò), ma anche in questo caso non c’è stato un lieto fine. Di recente ha fatto parlare di sé, soprattutto in seguito alla condivisione di un post che ha spiazzato gli utenti social.

“Tanta paura in quei secondi”

Carlotta è stata vittima di un incidente stradale. Non è stato facile, ma ora è in via di guarigione. Ha voluto mostrare il suo viso con medicazioni e palesemente gonfio. Nella didascalia ha riportato per iscritto un messaggio toccante.

“Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 aprile ore 18.30. La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”.