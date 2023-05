Maddalena Svevi, la reazione alla vittoria di Mattia: per alcuni è un’ipocrisia

Amici, nelle ultime ore in Rete sta facendo ampiamente parlare di sé la bella e brava Maddalena Svevi. Come ha reagito la ballerina alla vittoria dell’ex Mattia Zenzola.

Si è conclusa da pochissimi giorni l’edizione 2022/2023 che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola. Quest’ultimo ha inizialmente battuto la collega Isobel e successivamente la cantante Angelina Mango, tra le preferite in assoluto dal grande pubblico e dalla Stampa. Non per nulla è andato a lei il tanto agognato Premio della Critica.

Come può capitare per qualsiasi trasmissione, e come anche in passato è successo per altre edizioni del padre di tutti i talent, ideato e condotto da Maria De Filippi, non sono poi mancate le polemiche, soprattutto sui Social. Ovviamente non si può piacere a tutti e i fan degli altri concorrenti in gara, compreso il rapper Wax, possono essere rimasti delusi dal non veder trionfare il/la proprio/a beniamino/a.

Anche i coach che li hanno curati possono essere rimasti delusi. In ogni caso se tutto ciò fa parte, in poche parole, della prassi, ciò che ha lasciato basiti, è la posizione che ha tenuto Andreas Muller, ex star di Amici sui Social. Qui senza, se e senza ma, con una grafica accattivante, ha fatto capire che per lui c’era una sola vincitrice di questa edizione, ovvero Isobel.

Ha parlato sui Social del suo celebre ex

Se da un lato la ballerina australiana ha ampiamente dimostrato non solo di possedere un fulgido talento nell’arte della danza, ha anche messo in chiara luce le sue grandi doti attoriali e di cantante. Tuttavia non è stata solo lei una delle più stimate e amate ballerine di questa edizione di Amici, che si è da poco conclusa decisamente con il botto.

Difatti tra di loro c’è anche da annoverare pure la bellissima e bravissima Maddalena Svevi, uscita ad un soffio dalla finale. Di recente la ragazza è apparsa a Verissimo in compagnia dei cantanti Cricca e Aaron. Lei ha vissuto anche una complessa e intensa storia d’amore con Mattia Zenzola, che poi si è tristemente conclusa. I due hanno nuovamente litigato poco prima dell’uscita di scena di lei.

Il suo pensiero per Mattia vincitore

Lui ha poi cercato di riavvicinarsi a lei come amico, ma senza successo. I rapporti fra di loro erano sempre più tesi e ormai la magia era bella che andata. Ciò ha chiaramente procurato molto dispiacere nei cuori dei loro estimatori, che tuttavia ora sono nuovamente fiduciosi per loro. Lo sono dal momento che Maddalena ha dedicato un pensiero al suo ex in una Storia caricata sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

Qui si vede il momento della carte in cui viene eletto vincitore il ballerino. La Svevi ha poi taggato sia lui che il profilo ufficiale della trasmissione, aggiungendo a corredo tre splendidi cuoricini rossi. Intanto i fan continuano a sognare un happy and per lei e Zenzola, anche se c’è anche chi ha voluto vedere il suo gesto come ipocrita e poco sentito dalla ballerina.