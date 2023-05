Anna Lou Castoldi, che razza di lavoro fa la figlia di Asia Argento e Morgan? Non ha seguito le orme dei genitori

Ana Lou Castoldi, la figlia primogenita di Morgan e della splendida Asia Argento, fa parlare ampiamente di sé. Il lavoro che svolge la giovane.

Non è certamente sempre facile essere figli d’arte. Tantissime sono infatti le aspettative che, non solo familiari e amici, ma anche il grande pubblico, sovente si crea nella mente. Talora si fa poi il classico errore di paragonare i figli ai celebri genitori se scelgono di svolgere la stessa professione e/o comunque di operare nel loro stesso settore lavorativo.

I confronti fanno a volte davvero molto male agli animi più sensibili. Anche perché, soprattutto quando sono agli inizi e sono parecchio giovani, faticano e non poco ad accettare le critiche e per l’appunto i paragoni. Distinguersi dalla massa ed essere accettati per la propria unicità non è facile, soprattutto se si è figlio di.

Molte persone poi pensano che il solo fatto di possedere un cognome altisonante significhi avere la strada spianata, non solo nel settore professionale, ma anche nella vita in generale. In realtà non è così e come molti figli d’arte hanno raccontato nel corso di accorate interviste, i loro percorsi per realizzarsi, non soltanto come artisti, ma pure come persone, sono in certi casi stati ancora più tortuosi.

La figlia di due Big dello spettacolo italiano

Ana Lou Castoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento, oltre avere mamma e papà famosi e facenti parte del mondo dello spettacolo, ha anche i nonni che sono grandissimi professionsiti in tale settore. Pertanto possiamo dire che fin da piccina ha respirato l’Arte dentro casa in tutte le sue innumerevoli sfumature.

L’abbiamo anche vista nella serie di Netflix Baby che ha visto come indiscusse protagoniste le splendide Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Insomma, pareva che la giovane avesse scelto, professionalmente parlando, di seguire le orme lavorative della sua splendida mamma. Tuttavia poi lei ha cambiato idea, come ha rivelato in una recente intervista rilasciata a FanPage.

La scelta professionale e di vita della ragazza

Difatti la 21enne ha raccontato di una vita ben lontana dai riflettori e dal clamore mediatico. Convive con la sua Dora e tiene più che mai alla sua privacy. È molto attiva come dj con il nome d’arte Normal. Per mantenersi Ana Lou svolge altre mansioni, come quella di rider. Non esclude in ogni caso di poter un giorno lavorare per il Grande Schermo.

Tuttavia preferirebbe di gran lunga, per lo meno è questa la sua opinione odierna, operare dietro le quinte più che davanti. In particolar modo è interessata e affascinata dal ruolo di regista e di sceneggiatrice. Chiaramente nonno Dario sarà stato felicissimo di appurare ciò e non si tirerà indietro quando e se la nipote avrà l’ intenzione di chiedergli lumi al riguardo.