Raimondo Todaro perfido: a distanza di pochi giorni schiaccia così la Celentano

Amici, il maestro Raimondo Todaro lancia l’ennesima frecciatina al vetriolo alla collega Alessandra Celentano.

Si è appena conclusa l’acclamata e seguitissima edizione 2022/2023 del padre di tutti i talent. Stiamo chiaramente parlando di Amici, che anche a questo giro ci ha regalato non poche sorprese ed emozioni a non finire. La finalissima non è andata in onda nel canonico spazio del sabato sera in prime time di Canale 5, bensì la domenica.

Questo cambiamento all’interno del palinsesto della Rete Ammiraglia dell’ Azienda del Biscione è stato dovuto al fatto che la serata precedente andava in onda su Rai Uno la finale dell’Eurovision Song Contest che vedeva gareggiare anche Marco Mengoni. Presentissimi anche alla finale di questa edizione i tre giudici, ovvero i carismatici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Maligolgio.

Immancabili anche i coach che hanno fatto un tifo sfegatato per i loro pupilli ancora in gara. Ad apire la puntata sono stati i ballerini Isobel e Mattia che hanno incanto non solo il pubblico presente in studio ma anche quello, davvero numeroso, a casa. La ragazza ha dimostrato ottime doti non solo nella danza, ma anche di attrice e cantante. Mattia invece si è distinto per la sua versatilità.

Due talenti indiscussi

Non per nulla aveva chiesto espressamente al suo maestro Raimondo Todaro di inserire per l’attesa finale, all’interno delle sue esibizioni, anche passi e movenze tipiche del moderno. La Celentano, che ha svolto il ruolo di insegnante per la ballerina australiana, ha sempre criticato Zenzola proprio per il fatto di non essere versatile.

Accusa che ha sovente mosso anche a tanti altri suoi colleghi. Alla fine è stato Mattia a vincere la sfida contro l’amica, per l’immensa gioia del suo insegnante, che lo ha poi visto trionfare anche sulla cantante Angelina Mango. A lei è comunque andato il prestigioso Premio della critica. Zenzola ha dunque alzato la coppa del vincitore al cielo e ha poi scattato una foto, ricca di stima e di gioia, con il suo insegnante.

La risposta di Raimondo

Raimondo non ha perso la ghiotta occasione di mandare l’ennesima frecciatina, non proprio velata, alla Celentano, tramite un post Social, che ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, Qui è apparso radioso e al settimo cielo insieme al suo alunno vincitore. Come didascalia, citando un pezzo di Jovanotti, ha scritto “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria.”

Tuttavia questa sua mossa non è da vedersi solo come una risposta alle critiche mosse dalla collega, ma anche da altre persone, che avrebbero preferito veder trionfare o Isobel oppure Angelina. Tra di queste ci sono moltissimi utenti Web, ma anche Andreas Muller, che ha chiaramente fatto capire con un post sui Social che avrebbe preferito che a vincere fosse stata la ballerina australiana.