Simone Antolini e Cecchi Paone, allargano la famiglia: l’annuncio lascia tutti di stucco

Isola Dei Famosi, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone allargano la famiglia, l’annuncio che scalda i cuori.

È durata certamente poco la loro permanenza in Honduras, così come la loro partecipazione all’Isola Dei Famosi. La loro uscita di scena ha fatto molto scalpore e ha lasciato basiti i più. I due avevano inizialmente deciso di partecipare al programma come coppia. Il divulgatore scientifico si era fatto notare sin dalle prime battute per il suo carattere pepato e per la sua parlantina.

Esemplare in tale direzione è stata la discussione in notturna avuta con la showgirl Nathaly Caldonazzo, dove sono volati stracci a non finire. La clip relativa è poi diventata virale. Simone, a causa di alcuni problemi di salute che gli avevano procurato un malore, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Tutto ciò ha preoccupato il compagno, anche perché il giovane, nel corso di una puntata serale, non è apparso in video. Inoltre l’inviato Alvin non ha saputo dare informazioni in più al riguardo nemmeno alla conduttrice Ilary Blasi. Alessandro ha quindi iniziato a dire che se la sua dolce metà era stata male era per le condizioni troppo complesse e dure nel quale si era visto costretto a vivere in loco.

Alessandro si è rivelato uomo di parola

In poche parole la stanchezza e la fame si erano fatte sentire in modo molto violento, Tuttavia aveva già preannunciato che, qualora Simone non fosse stato in grado di tornare in gara, lui sarebbe uscito dal gioco. Non aveva infatti la minima intenzione di proseguire il gioco senza di lui. Alessandro, essedo uomo di parola, ha mantenuto la promessa.

Quando poi dunque Simone stava per lasciare l’Isola, lui ha fatto lo stesso. Ritornati alla normalità, sono stati graditi ospiti in studio dalla Blasi, dove hanno ampiamente raccontato ai numerosi telespettatori dell’esperienza in Honduras e della loro vita di coppia. Ed è qui che è arrivata a sorpresa la lieta novella che ha scaldato in men che non si dica i cuori.

La dolcissima decisione della coppia

I due sono decisamente molto uniti, complici e innamorati, nonostante la grande differenza di età. Non per nulla Simone ha solo 22 anni, ma da quando ne ha 17 è diventato papà della piccola Melissa, che vive con lui. Lui, come ha sottolineato il suo affascinante compagno, svolge per la bimba sia il ruolo di mamma che di papà.

Alessandro l’ha già conosciuta e ha rivelato che la creatura è molto affezionata a lui, tant’è che lo chiama affettuosamente zio. Insomma, la loro vita a telecamere spente procede a gonfie vele. Sul finale Alessandro ha fatto poi il dolcissimo annuncio. “Mi auguro che ci lascino sposare per davvero, così da poter adottare dei bambini. E lo dico qui, io voglio adottare questa bambina“.