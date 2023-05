Fabio Fazio, il collega non manda giù l’addio e si vendica: lo screzio alla rete è sotto gli occhi di tutti

Fabio Fazio ha dichiarato che a breve saluterà il pubblico della Rai. Un suo collega ha ironizzato sulla notizia. Ecco di chi si tratta.

Nato a Savona il 30 novembre 1964, Fabio Fazio si è laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Genova. Subito dopo ha esordito in radio come imitatore. Il vero debutto c’è stato grazie a Loretta Goggi in quiz e poi a Sponsor City. Il vero successo è arrivato nel 1993 con Quelli che il calcio dove ha messo in risalto le sue doti di conduttore.

Ciò gli ha permesso di condurre ben due edizioni del Festival di Sanremo (nel 1999 e nel 200) accanto all’inseparabile partner Luciana Littizzetto. Successivamente è tornato in Rai con Che tempo che fa sempre con la simpatica comica. Ha avuto modo di intervistare personaggi pubblici di grande spicco, come Lady Gaga, Barack Obama e Papa Francesco.

Nel 2007 ha vinto anche il Premio Regia Televisiva ed E’ giornalismo. Dopo tre anni ha condotto con Roberto Saviano Vieni via con me su Rai 3. Il 14 maggio 2023 è stato reso pubblico il passaggio alla Warner Bros con un contratto di quattro anni che lo vedrà collaborare con il canale Nove.

Anche in questo caso potrà contare sulla Littizzetto. Il suo annuncio è stato fatto in una puntata da record, dato che l’hanno seguita tre milioni di italiani. Ha ringraziato chi lo seguito fin dai suoi primi esordi in Rai. Qualche collega ha voluto dire la sua in merito al suo addio.

Ecco chi potrebbe sostituire Fabio Fazio

Domenica 14 maggio 2023 l’amato conduttore ha dichiarato che presto andrà via dalla Rai. Si sta parlando di Paolo Bonolis come suo sostituto proponendo al posto di Che tempo che fa la trasmissione Il senso della vita. Un altro nome che si sta facendo è quello di Massimo Giletti, il quale vorrebbe proporre un programma di informazione al pubblico.

Un terzo sostituto potrebbe essere Nicola Porro. Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero. Fatto sta che un noto conduttore della Rai ha ironizzato sulla notizia dell’addio di Fabio Fazio. Volete un indizio? Ha affiancato per ben due edizioni Amadeus al Festival di Sanremo.

“Cacciamolo via”

Da come si può dedurre dal tweet condiviso da qualche ora, si tratta di Fiorello che attualmente è al timone della conduzione di Viva Rai 2. In una diretta ha ironizzato sul fatto che non sia stato rinnovato il contratto: “Già immagino la riunione dei vertici Rai: ‘C’è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C’è uno che fa guadagnare la Rai'”.

Poi si è recato nella stanza destinata all’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, il quale ha sottolineato che non ha alcuna responsabilità sul mancato rinnovo. Il tutto è stato affrontato puntando sulla simpatia. tipica caratteristica dello showman.