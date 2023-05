La ricetta di Mara Venier del risotto alla milanese: il risultato è un trionfo per gli occhi

L’amatissima conduttrice Mara Venier ha pubblicato una Instagram story che ha fatto leccare i baffi ai suoi follower. Ecco il piatto del giorno proposto.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Con l’arte dell’intrattenimento riesce a tenere i telespettatori davanti al piccolo schermo ottenendo sempre degli ottimi risultati in termini di ascolto. Per questo motivo gli alti vertici della Rai puntano su di lei ben volentieri.

Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, la conduttrice ha esordito prima come modella per poi essere convocata per avere un ruolo nel film Il giardino di Finzi Corinzi di Vittorio De Sica. Subito dopo ha firmato un contratto di sette anni per girare le scene di altri film, rinunciando a quelle che prevedevano un nudo.

Poi si concentra sull’attività di commercialista senza mai mettere da parte la passione per la recitazione. Ed ecco che è stata contattata per alcuni film, come Lo Zappatore di Alfonso Brescia, Al bar dello sport di Jerry Calà e la serie televisiva Professione vacanze nel 1987. Nel 1991 è la volta della conduzione in Rai con …E compagnia bella con Enrico Vaime.

Dal 1993 conduce Domenica In al punto tale da essere soprannominata “La signora della domenica”. Allo stesso tempo si è occupata de Lo Zecchino d’Oro, il quiz Il castello, Venezia, la lune e tu, Fantastica italiana e tanti altri ancora. Di recente la Venier ha stupito i follower mostrando una sua qualità nascosta.

Le dichiarazioni del marito di Mara Venier

E’ ben risaputo che Mara Venier sia un’esperta ai fornelli e ciò è stato confermato dal marito Nicola Carraro. Nel corso degli anni ha mostrato con post e video i risultati del suo lavoro in cucina. Si diletta più con i salati facendo passare in secondo piano i dolci. Non a caso il marito è intervenuto per esprimere la sua opinione.

“Oltre a essere una grande presentatrice è anche un’eccellente cuoca, ma è assolutamente negata a fare i dolci. Sa fare il salame di cioccolato, ma niente di speciale. Mi accontenterei di un tiramisù”. Per fortuna è imbattibile sui primi piatti.

“Risotto alla milanese”

In una recente storia di Instagram la Venier ha fatto vedere ai fan cosa propone la casa. Si tratta di un buonissimo risotto alla milanese. Ha aggiunto la colonna sonora We will rock you dei Queen e un avatar che ricorda proprio lei.

In questo caso il marito farà sicuramente i salti di gioia. Del resto è stato lui a riferire agli italiani quali sono i suoi cavalli di battaglia e quali no.