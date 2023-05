Gianmarco e Megan, visto la casa che hanno preso a Milano dopo Amici? Hai capito i ballerini!

I due ballerini Megan e Gianmarco dopo l’esperienza di Amici hanno deciso di fare un passo importante, ovvero andare a vivere insieme sotto lo stesso tetto. Ecco le foto del nido d’amore.

L’edizione di Amici è terminata con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola mentre al secondo posto si è classificata Angelina Mango. A seguire Wax e Isobel, ma nonostante tutto i quattro finalisti hanno ottenuto dei premi e buone opinioni da parte dei giornalisti presenti tramite collegamento. Anche Aron è stato invitato da Maria De Filippi a entrare nello studio per ritirare un premio.

Tutti sono concordi nel dire che riusciranno a fare strada nel mondo della musica e della danza perché hanno tutte le carte in regola. Alessandra Celentano ha deciso di esporsi sul vincitore e le sue parole hanno lasciato tutti di stucco: “Mi è sempre piaciuto, ho sempre visto un bellissimo potenziale. Mi piace come persona…E’ un grande lavoratore che si impegna tantissimo”.

Anche se gli altri allievi non sono riusciti ad arrivare in finale hanno pur sempre ottenuto delle borse di studio e proposte di collaborazione. Ramon Agnelli, per esempio, con grande stupore ha dovuto lasciare il talent show in seguito a un’eliminazione. Tuttavia gli è stato dato un contratto di sei mesi con una nota scuola americana.

Lo stesso discorso riguarda anche Megan Ria e Gianmarco Petrelli. Anche i due ballerini potranno perfezionare nel migliore dei modi la propria tecnica andando oltreoceano. Eppure per ora si stanno dedicando ad altro, ovvero alla casa che a breve diventerà un nido d’amore.

Il percorso di Megan e Gianmarco ad Amici

Non tutti sanno che Megan ha esordito per la prima volta in televisione da piccola nel programma Chi ha incastrato Peter Pan? di Paolo Bonolis. Poi a distanza di anni si è presentata ai provini di Amici dove è stata voluta da Raimondo Todaro, ma poi in un secondo momento ha scelto Emanuel Lo. Purtroppo è stata eliminata nella prima puntata del Serale.

Gianmarco ha convinto fin dal principio la Celentano, nonostante non fosse un ballerino di danza classica. Sicuramente i telespettatori ricorderanno la sua allegria contagiosa, soprattutto gli scherzi messi in atto con l’aiuto dei compagni d’avventura. Anche lui è stato eliminato nel corso del Serale e con lui è andato via Piccolo J.

“First days in Milan”

Come accennato prima, i due ragazzi hanno preso una casa nel capoluogo lombardo per risolvere così il problema della distanza geografica. Nel post, pubblicato da Gianmarco circa due settimane fa, sono state inserite delle foto.

C’è anche un video in cui si vedono entrambi all’opera con la pittura. Per ora non sono terminati i lavori, ma i follower sono convinti che potranno vedere la casa quando sarà pronta attraverso i canali social.