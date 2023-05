Francesca Fagnani, la confessione piccante su Mentana: “Me l’ha dato in ascensore e…”

Francesca Fagnani, la splendida conduttrice di Belve, fa una piccante confessione. Riguarda lei ed Enrico Mentana.

Da diversi anni a questa parte la bella e brava Francesca Fagnani ci fa compagnia con le sue interviste. Sono certamente molto particolari. Lei a volte tende ad andare a fondo su moltissime questioni, alcune delle quali assai spinose. La giornalista, che è una grandissima professionista non si ferma davanti a nulla, pur non mancando mai di rispetto ai suoi intervistati.

Elegante nei modi, sa come tenere letteralmente incollato uno spettatore, durante la messa in onda del suo programma Belve. Le clip relative ai momenti più salienti di alcune chiacchierate a cuore aperto con alcuni personaggi appartenenti non solo al mondo dello Spettacolo, ma anche della Politica e dello Sport, sono prontamente condivise sui Social.

Inizialmente Belve era trasmesso in seconda serata su Rai Due. Nonostante ciò era comunque seguitissimo. In tempi più recenti, è stato però promosso in prime time. Ciò è accaduto dopo che Francesca ha co-condotto per una serata il Festival di Sanremo 2023 accanto al mitico Amadeus e a uno strepitoso Gianni Morandi.

Vincente sotto ogni punto di vista

Qui ancor auna volta la Fagnani ha convinto tutti quanti. Non per nulla poi è arrivata, come già sottolineato, la meravigliosa promozione in prima serata. Tuttavia la giornalista non è solo vincente sul fronte lavorativo e professionale, ma anche su quello sentimentale e privato. Difatti, da più di dieci anni, fa coppia fissa col giornalista Enrico Mentana.

Entrambi non amano parlare di sé, concedere interviste e la vita vissuto sotto i riflettori. Intervistata da Vanity Fair, che le ha anche donato una meravigliosa copertina, Francesca si è lasciata andare a qualche fugace rivelazione al suo rapporto con il celebre compagno. In particolare ha svelato come sia avvenuto il loro primo bacio.

Il segreto sul loro passato

Si tratta certamente di un momento molto dolce e delicato, che ogni coppia ricorda con tenerezza. Chi fu dei due a prendere l’iniziativa per quel primo gesto di infinito amore? “Lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”, ha confessato la Fagnani. Da quel giorno è passato tanto tempo, ma il loro amore è ancora oggi fortissimo.

Tra i segreti della sua longevità, che ha rivelato la stessa conduttrice nel corso di un’altra intervista, c’è il fatto che una volta giunti a casa entrambi cercano di non parlare mai dei rispettivi lavori. Ciò ha molto sorpreso i loro estimatori, dal momento che tutti e due svolgono in modo impeccabile il mestiere di giornalisti. Due giornalisti molto affermati e apprezzati dagli italiani.