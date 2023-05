Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, dopo il buio finalmente il lieto annuncio: era ora!

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, finalmente il lieto annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Con un post sui social hanno ufficializzato l’evento, portando ad un livello successivo la loro grande storia d’amore.

Con un bellissimo post social, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno finalmente svelato il lieto annuncio, mandando in delirio i loro follower super emozionati. Sicuramente questo dolce evento farà accalcare fuori dall’edificio una folla consistente di curiosi e fan fedeli della coppia.

La nota giornalista, opinionista, blogger, scrittrice, conduttrice radiofonica, commediografa e attrice teatrale italiana Selvaggia Lucarelli, nata nel 1974 a Civitavecchia, è conosciuta da tutti per il suo modo “pungente e senza troppi peli sulla lingua” di affrontare ogni tipo di tematica che attira la sua attenzione. Se da alcuni viene elogiata, da altri viene aspramente criticata, per cui con lei si può tranquillamente sostenere la tesi che: “a Selvaggia o la odi o la ami“.

Quel nuovo amore che ha tanto preoccupato la Lucarelli

A prescindere dalla sua storia lavorativa, nonché le sue recenti opinioni su Fazio e il suo addio alla Rai, la sua decisione di lasciare l’Ordine dei giornalisti, le cause legali e le conseguenze (a detta sua) per aver difeso un noto vignettista, di Selvaggia Lucarelli in questo articolo siamo interessati della sua vita privata.

Come saprete, la Lucarelli è stata sposata dal 2004 al 2007 con Laerte Pappalardo, dal quale ha avuto suo figlio, Leon. La storia tra i due ex coniugi non è stata per niente idilliaca, così come il periodo dopo la loro rottura, per questo Selvaggia aveva diverse remore sulla possibilità di riuscire ad innamorarsi di nuovo. Siccome l’amore è imprevedibile, dopo alcuni anni incontrò il suo attuale compagno, Lorenzo Biagiarelli, di 15 anni più giovane.

Se all’inizio da parte della donna ci sono state un po’ di perplessità per quella differenza di età un po’ difficile da digerire, in seguito le cose sono andate benissimo, come ha lei stesso dichiarato: “…mi colpiva di lui che fosse una persona che non aveva paura di investire sulla nostra relazione, di spendersi. Se non funzionava qualcosa tra noi, mi diceva: non esiste che ci lasciamo…Mi ha aiutata a liberarmi, lasciarmi andare…”.

Il lieto evento di Lucarelli e Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli finalmente hanno annunciato via social il lieto annuncio, i due piccioncini hanno scritto un libro insieme, intitolato: “Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti“. Il 16 maggio è uscito ufficialmente il loro nuovo progetto, frutto del loro amore e della loro cura nei dettagli.

Nel libro troviamo in versione ironica tutti i loro litigi e come recita la descrizione ufficiale: “…i nostri autori ci dimostrano come si può essere perfettamente allineati e in armonia su temi seri e problematiche importanti, per poi riempirsi di mazzate – metaforicamente, ben inteso – su argomenti improbabili e situazioni nate spesso da azioni mal calcolate, anche se partorite con fini amorevoli. Fiori, pavimenti, gatti e ristoranti sono temi sensibili per Selvaggia e Lorenzo, che – con una scrittura parimenti ironica, pungente e divertente – ci fanno un minuzioso reportage delle loro litigate epiche, ognuno con la propria versione dei fatti, ognuno senza alcuna intenzione di cedere terreno alle spiegazioni e alle giustificazioni dell’altro…”.

Con un post social, Selvaggia Lucarelli annuncia l’uscita del loro libro, mostrando la dedica riportata sulla prima pagina del loro libro, che vi farà sicuramente scendere una lacrimuccia…Godzilla era entrato nel cuore di tutti.