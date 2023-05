Jasmine Carrisi, altro che cantante! Albano dovrà rassegnarsi all’idea: è ora di lasciarsi alle spalle tutto quanto

Jasmine Carrisi, la primogenita del mitico Albano e della meravigliosa Loredana Lecciso cambia vita. Ecco dove la vedremo. Nuova star della TV.

Fa ancora una volta ampiamente parlare di sé la splendida Jasmine. La giovane che è sempre più diventata un personaggio mediatico a tuttotondo, ha deciso di seguire dal punto di vista professionale le orme paterne. Se in passato l’abbiamo vista affiancare il padre in veste di giudice a The Voice Italy, poi si è dedicata alla realizzazione di alcuni brani, diventati grandissimi successi.

Sono seguite accattivanti collaborazioni, con tanto di videoclip, che sono diventate in men che non si dica virali. Jasmine è anche molto richiesta nei salotti televisivi, che pullulano ovunque sulle varie Reti. Si era anche parlato in passato di una sua possibile partecipazione all’Isola Dei famosi, dove tra l’altro il padre aveva già partecipato.

La ragazza, che è molto attiva sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, è sovente attaccata dai leoni da tastiera. Lei ci ha fatto, come si suol dire, ormai il callo, anche se chiaramente ci ha anche parecchio sofferto. A scendere in sue difesa è anche stata mamma Loredana , che appare sovente insieme alla sua splendida figlia in alcune fotografie.

La vita priva e non di Jasmine

Jasmine, durante una sua intervista rilasciata per il Corriere Della Sera, ha parlato a lungo di sé, compreso il fatto che i suoi genitori siano sempre e comunque coinvolti nel chiacchiericcio, per via della loro vita privata, che mai tale riesce a restare. Ciò l’ha fatta un po’ soffrire e lei, come ha confessato, avrebbe preferito maggior discrezione.

Con Romina Power poi, la prima moglie del papà, non ha alcun rapporto, mentre invece ce l’ha con Romina Jr, star di Oggi È Un Altro Giorno, con la quale tempo fa era andata a cena nella Capitale. Gli scatti in sua compagnia, caricati nei rispettivi Profili Instagram, sono stati letteralmente invasi da cuoricini pulsanti e da commenti positivi dei fan, assai felici di appurare quanto le due siano unite.

La svolta professionale di Jasmine

Tuttavia ora Jasmine sta facendo parlare di sé, non per la sua famiglia e il suo privato, ma per i suoi impegni lavorativi. No, non si tratta di nuovi singoli o di concerti, che per altor sono molto attesi dai suoi estimatori, bensì di una sua collaborazione con la soap più amata nel nostro Paese e non solo.

Stiamo parlando del mitico Beautiful. Difatti sia lei che la bellissima Ginevra Lamborghini saranno nel cast nelle puntate italiane, girate a Roma. Gli episodi andranno in onda tra più di un anno. Tuttavia gli estimatori delle due non vedono l’ora di poter ammirare qualche scatto rubato dal set.