Albano e Romina Power, il ‘furto’ è devastante: risveglio traumatico

È stato decisamente un risveglio molto duro e amaro per l’ex coppia composta da Albano Carrisi e Romina Power. Il furto che sconvolge.

Sono ancora oggi due artisti molti stimati, non solo nel nostro Paese, ma pure nel mondo, la splendida Romina Power e Albano Carrisi. Per tantissimi anni sono stati una coppia non solo artistica ma pure sentimentale. Il loro lungo matrimonio, ove hanno messo al mondo 4 figli, ha fatto sognare i più.

Quando hanno annunciato la fine della loro unione, i fan, soprattutto quelli della prima ora, si sono sentiti crollare il mondo addosso. Lui si è poi rifatto una vita con la splendida Loredana Lecciso, con la quale ha messo al mondo altri due figli, ovvero Jasmine e Albano Jr. Tuttavia quando tre anni fa ha a nunciato la reunion con la sua tanto celebre ex moglie, i cuori di molti estimatori hanno iniziato a sussultare.

Difatti, oltre a essere elettrizzati al solo pensiero di vederli cantare di nuovo insieme su un palcoscenico, hanno subito incominciato a ipotizzare che ci potesse anche essere pure un riavvicinamento sentimentale. Molti pertanto si aspettavano il lieto annuncio del loro ritrovato idillio.

Due artisti molto chiacchierati

A partire da quel momento il chiacchiericcio sulle loro persone ha iniziato a farsi sempre più forte. A quel punto il cantante di Cellino San Marco ha voluto correre ai ripari, spiegando come stavano realmente le cose. In una sua ospitata a Verissimo ha spiegato che lui vede Romina come una sorella, Ha poi anche ribadito a spron battuto il suo amore per la Lecciso.

Il Gossip però è impazzato ancora non appena la Power ha annunciato che sarebbe ritornata vivere a Cellino San Marco, dove il suo ex risiede tuttora. Ciò avrebbe fatto storcere il naso alla sua acerrima rivale. Tuttavia ora sia Albano che Romina hanno un’altra gatta da pelare. Si tratta di un terribile furto che hanno subito entrambi.

Li hanno derubati

L’artista americana ha rivelato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram che hanno rubato l’identità sia a lei che all’ ex marito. In poche parole c’è una coppia di cantanti, che canta le loro canzoni, anche quelle più celebri, che anche noi cantiamo a squarciagola, e che si spacciano per loro, annunciando concerti.

Siam chiaramente innanzi a una bruttissima truffa che si aggiunge già a tutte quelle di vario genere che pullulano praticamente ovunque. I fan della Power sono rimasti sbigottiti innanzi a ciò e hanno iniziato a spron battuto a condividere la notizia del furto praticamente ovunque. Nel frattempo non vedono l’ora di vedere nuovamente insieme i loro idoli sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.