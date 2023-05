Avanti un altro, Bonolis sconcertato: “Laurenti devi andare in bagno” | Caos in studio

Paolo Bonolis stavolta non è riuscito a tenere a bada la situazione. Non a caso è stato colto alla sprovvista da un piccolo imprevisto nello studio di Avanti un altro. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Il suo braccio destro è Luca Laurenti, con il quale i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. I due, oltre a essere colleghi, sono anche molto amici e ciò è confermato dalla palese sintonia.

Insieme collaborano dal 1991 e da allora sono inseparabili. Hanno condotto il 59° Festival di Sanremo, Chi ha incastrato Peter Pan? e Ciao Darwin, uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico della Mediaset. Non a caso spesso vengono riproposte le repliche o realizzate nuove puntate.

Adesso sono al timone della conduzione di Avanti un altro. Tutti sono concordi nel dire che siano la coppia televisiva perfetta: Bonolis è preciso e attento mentre Laurenti appare stralunato e goffo. Il loro punzecchiarsi a vicenda regala sempre tanti sorrisi agli italiani. E’ impossibili non amarli.

Da anni lavorano nel piccolo schermo e sanno come gestire determinate dinamiche, eppure qualche volta vengono colti alla sprovvista per dei piccoli indicenti di percorso. Nulla di preparato, anche perché il loro volto esprime totalmente stupore. Di recente Paolo Bonolis è stato colto alla sprovvista proprio da lui!

Caos ad Avanti un altro, tutti a bocca aperta

Nello studio di Avanti un altro capita spesso di imbattersi in concorrenti curiosi. Basta menzionare la signora Olimpia per la sua risata indimenticabile, la concorrente Melita che non ha mai smesso di parlare durante il suo turno, Gege Show che ha fatto coming out parlando anche del suo matrimonio e tanti altri ancora.

Momenti divertenti che hanno dato del filo da torcere ai conduttori. Tuttavia anche i membri del cast non sono da meno. Andando nello specifico, stavolta al centro dell’attenzione c’è Luca Laurenti. Ecco cosa ha combinato davanti alle telecamere.

“Luca era molto confuso”

Nel post pubblicato da una pagina Instagram è evidente che Laurenti sia in difficoltà e Bonolis non riesce a leggere tra le righe. Appare confuso al punto tale che la concorrente fa tutto da sola. Il conduttore lo riprende e a quel punto interviene il collega di Stefano Jurgens.

“Luca deve andare in bagno. Ci ha chiesto di ricordarglielo”. Così dicendo ha fatto sorridere sia i presenti nello studio che i telespettatori. Bonolis non ha fatto altro che annuire come se fosse stranito da una simile rivelazione. Avrà avuto reali esigenze fisiologiche o è stata una battuta? La risposta è ancora avvolta nel manto dei mistero.