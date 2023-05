Marco Columbro, dal successo all’ictus: come sta oggi dopo il coma | A tratti irriconoscibile

Ecco come sta oggi Marco Columbro dopo il coma, a tratti irriconoscibili. Ripercorriamo i momenti più salienti del famoso personaggio televisivo, dal grande successo fino all’ictus che gli ha distrutto la vita.

Marco Columbro, dal successo a quel “maledetto giorno” in cui un ictus gli ha stravolto per sempre la vita. Ecco come sta oggi dopo il coma, è irriconoscibile, questa esperienza l’ha segnato, purtroppo non è più come prima.

Il famoso attore televisivo e teatrale, nonché conduttore Marco Columbro, nato a Viareggio nel 1950, ha raggiunto la fama dagli anni ’80, grazie alla conduzione di noti varietà dell’epoca che l’hanno reso celebre. Voi sapevate che Columbro è stato confermato da Berlusconi perché è riuscito a farlo ridere?

La vita di Marco Columbro

Marco Columbro, nella sua vita lavorativa ha svolto diversi ruoli, da attore teatrale ad attore televisivo con le celebri fiction Caro maestro, I ragazzi della 3ª C, Il commissario Raimondi al suo ruolo da conduttore. Famosi negli anni ’90 le sue parodie insieme a Lorella Cuccarini, in Paperissima e Buona Domenica, sono stati loro a dare il via a tutto quello che sarebbe poi arrivato in televisione in seguito.

In pochi sapranno che Marco Columbro deve il suo ingresso a Mediaset, grazie al pupazzo Five e alla sua voce che faceva ridere bambini e non. Agli esordi lavorava per TeleMilano, in seguito fu chiamato per affrontare il provino davanti a Berlusconi in persona, il quale divertito della sua interpretazione lo prese a lavorare nella sua emittente televisiva. A prescindere dagli esordi, la vita lavorativa di Columbro procedeva a “gonfie vele” finché nel 2001 finì in coma a causa di un’emorragia cerebrale che gli stravolse totalmente la vita.

Come sta oggi Marco Columbro?

Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Marco Columbro si è raccontato “a cuore aperto”, ripercorrendo tutte le tappe più importanti della sua vita, dal successo all’ictus. Ecco come sta oggi l’attore, a tratti irriconoscibile rispetto agli esordi. Columbro ha parlato di tutto, dall’ultimo ricordo prima di finire in coma, fino al risveglio traumatico in cui dovette reimparare a fare tutto, perfino a camminare e a parlare.

Marco Columbro ha poi raccontato di quel ricordo offuscato, in cui ammise di aver parlato con il Dalai Lama: “Ho ricordi molto vaghi. Ricordavo di aver parlato con il Dalai Lama. Lui venne davvero a trovarmi, ma io ero in coma. L’ho visto con gli occhi dell’anima. Addirittura gli parlai, gli chiesi: “Che cos’è la compassione” e io sentii la sua risposta: “Tu sei la compassione”. Ogni giorno ringrazio per essere ancora su questo pianeta…”.

Dopo la lunga riabilitazione, Marco Columbro lasciò il mondo dello spettacolo, concentrandosi sulla sua carriera teatrale e sulla sua vita in generale, rallentando i suoi ritmi frenetici:

“Quello che mi è successo mi ha fatto capire che la vita è veramente attaccata a un filo. Bisogna sempre essere pronti a quel momento ineluttabile. Io non credo alla morte, per me la morte è un cambio di residenza…”.