Diletta Leotta, il suo rapporto di coppia è fintissimo: l’indiscrezione fa imbestialire tutti

Diletta Leotta, la rivelazione che lascia tutti sconvolti. Rapporto di coppia super finto. In Rete scoppia il Caos.

La notizia più lieta che riguarda la bella e brava giornalista sportiva è la sua gravidanza. Tra qualche mese difatti la splendida Diletta Leotta darà alla luce la sua bambina. Ancora è incredula innanzi a ciò che le sta accadendo. Felicissima e al settimo cielo ha anche parlato a ruota libera del suo magico momento nel salotto di Silvia Toffanin.

Tuttavia lei è stata già altre volte a Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5, per parlare di sé e delle sue passate storie d’amore. Tra le più chiacchierate che hanno occupato pagine su pagine e copertine di molte riviste dedicate alla Cronaca Rosa, vi è certamente quella che lei ha a avuto con Can Yaman.

L’attore turco non è solo un artista molto amato in Italia, ma pure considerato un vero e proprio divo. Da quando ha poi preso casa a Roma, l’amore nei suoi confronti da parte del pubblico italiano è letteralmente esploso. Quando poi, pochi anni fa, era iniziata circolare la voce di una sua liason con la Leotta, le sue estimatrici sono rimaste senza fiato.

Una storia da copertina

Hanno poi infiammato quell’anno scatti dei due al mare che li ritraevano in teneri atteggiamenti. Si mormorava anche di fiori d’arancio per loro e c’erano già state pure le presentazioni in famiglia. Successivamente, come una sorta di fulmine a ciel sereno, che ha lasciato tutti basiti, è arrivata la comunicazione che ha straziato i cuori: la loro storia era finita, senza se e senza ma.

Ancora oggi se ne parla molto, nonostante da allora Diletta abbia avuto altri flirt e storie importati. Ora appare sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, in compagnia del calciatore Loris Karius, che è anche papà della bimba che porta in grembo. Lui è anche stato in Sicilia, la terra natale della giornalista sportiva, durante le festività pasquali.

La storia che è stata accusata di finzione

Tuttavia ora a rovinare il clima di festa è un rumors che proviene dal passato ma che sta ancora facendo parlare di sé pure oggi. Si parla di storia finta, anzi fintissima. In ogni caso, con ciò non si riferisce alla liason che Diletta ha con Loris, bensì con quella già citata che ebbe in passato con l’attore turco.

In poche parole, fin da quando i due comunicarono l’addio, iniziò a circolare una voce, secondo la quale la loro non fu una vera e propria storia, bensì una potente azione di marketing. Un po’ come fu in passato per alcune storie d’amore dell’affascinante Gabriel Garko, studiate a tavolino, come rivelò lo stesso in seguito.