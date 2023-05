Barbara D’Urso, spunta la rarissima foto insieme ai figli: è boom di like

Barbara D’Urso, la bellissima conduttrice di Canale 5 stupisce nuovamente i suoi estimatori. Lo scatto rarissimo insieme ai figli, Boom di like per lei.

È indubbiamente ancora lei, la splendida Carmelita, una delle conduttrici più apprezzate e amate dagli italiani di ogni età. Nonostante da un paio di anni a questa parte le siano state tolte le conduzioni di due programmi domenicali, lei non si è affatto persa d’animo e prosegue a spron battuto mantenendo il timone di Pomeriggio Cinque.

Il rotocalco, a livello di share, se la deve vedere ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con La Vita In Diretta, condotto dal bravo Alberto Matano. Solitamente è il giornalista di Rai uno a vincere la sfida, ma nonostante ciò Barbara è felicissima dei risultati ottenuti, anche grazie al suo zoccolo duro di telespettatori, che non intendono tradirla.

Oltre a essere presente in TV, sebbene a breve saluterà i suoi fan per la classica e consueta pausa estiva, lo è anche a Teatro, che è indubbiamente uno dei suoi più grandi amori. Ciò ha reso molto felici i suoi fan, che sognano anche di rivederla come indiscussa protagonista di fiction, targate Mediaset, compreso il ritorno della Dottoressa Giò.

Una bellissima nonna

Altri ancora sperano che, complici i lunghi mesi estivi, lei abbia intenzione di scrivere altri libri, che in passato hanno riscontrato un ottimo successo. Quest’anno poi sarà un’estate particolarmente magica per lei, dal momento che sarà la prima da nonna. L’arrivo del suo adorato nipotino ha lasciato i suoi fan a bocca aperta, visto che che Barbara aveva tenuto la bocca ben cucita per tanto tempo.

È solo durante una sua chiacchierata a cuore aperto a Verissimo, che ha annunciato innanzi alla splendida Silvia Toffanin di essere diventata nonna per la prima volta. Ciò la rende molto felice, anche perché lei è molto legata ai suoi due figli maschi, che non hanno scelto in alcun modo di seguire le orme professionali materne. Non per nulla hanno deciso di stare lontani dal clamore mediatico.

Il dolcissimo e raro scatto con i figli

Ora, in occasione della Festa della mamma, la D’Urso ha deciso di pubblicare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, una foto dal sapore squisitamente amarcord, che la ritrae in compagnia della sue creature. Sono ancora entrambi assai piccini e lei mostra ancora una chioma scura e lunga. Sorriso smagliante e luminoso sono le sue caratteristiche precipue.

I suoi capelli erano acconciati in una deliziosa coda, tenuta ferma da un fiocco rosso che è in tinta col maglioncino a lupetto che indossa. Make-up praticamente inesistente e bellezza acqua e sapone al massimo grado. La fotografia ha suscitato un’esplosione di commenti positivi da parte dei suoi estimatori, così come di like, ed è diventata in men che non si dica virale.