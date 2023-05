Claudio Baglioni, chi è la donna per cui ha perso la testa? Per lei ha addirittura lasciato la moglie

Ecco chi è la donna per cui Claudio Baglioni ha perso la testa, per lei ha lasciato non solo sua moglie, ma ha anche creato alcune delle canzoni più belle della storia del cantautore. Lei è stata la sua musa ispiratrice fin dagli anni ’90.

Claudio Baglioni, ecco chi è la donna per cui ha perso la testa che gli ha “rubato il cuore”, per lei ha lasciato anche sua moglie. Inoltre vengono svelati alcuni “altarini” finora tenuti nascosti, una famosissima canzone che tutti pensavano che il cantautore avesse dedicato alla sua ex moglie, in realtà l’ha dedicata a lei.

Anche per l’uomo più romantico di sempre, che professava il suo grande amore con grandi classici quali Questo piccolo grande amore, La vita è adesso, Strada facendo e così via, che fecero innamorare numerose generazioni, alla fine anche lui come la maggior parte delle coppie, ad un certo punto ha semplicemente voltato pagina.

Il compleanno di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è il famoso cantautore italiano e musicista, nato a Roma il 16 maggio del 1951 il quale fece il suo grande esordio a partire dagli anni ’70. Con la sua voce particolare, in grado di raggiungere un’estensione vocale di tre ottave, il cantante ha creato dei veri e propri capolavori della musica, rimasti indelebili nella mente delle persone ancora oggi. Il compleanno di quest’anno del celebre cantante di 72 anni è stato molto speciale, in quanto è stato celebrato in diretta insieme ad altri due grandi dello spettacolo.

Durante la diretta di Viva Rai2!, Claudio Baglioni, Fiorello e in contatto telefonico anche Laura Pausini, hanno “spento” insieme le candeline, in quanto tutti e tre gli artisti hanno compiuto gli anni il 16 maggio. Con tanto di canzoncina e torta, i big dello spettacolo hanno rallegrato gli animi dei telespettatori e dei presenti, per di più Fiorello ha ricevuto come regalo la dedica emozionante di sua figlia, la quale ha cantato davanti a tutti, Io vagabondo.

La vita amorosa di Claudio Baglioni

Ecco chi è la donna per cui Claudio Baglioni ha perso la testa, per lei ha lasciato anche la moglie, dopo due anni dalla nascita di suo figlio, Giovanni Baglioni. Agli esordi, Claudio era follemente innamorato della sua ex moglie, Paola Massari, madre di suo figlio, con la quale è stato sposato dal 1973 al 2008. Proprio nel 2008 è stata ufficializzata la sua storia d’amore con Rossella Barattolo, dopo che il cantante divorziò ufficialmente dalla sua ex moglie.

In realtà, la storia d’amore tra Claudio e Rossella iniziò già molto tempo prima, semplicemente i due la tennero segreta al mondo. Baglioni vide per la prima volta la Barattolo nel 1987, in quel momento qualcosa in lui scattò, ma fu solo nel 1994, dopo due anni dalla nascita di suo figlio che i due andarono a convivere insieme. Claudio Baglioni ebbe un colpo di fulmine con la sua attuale compagna Rossella Barattolo, la quale non è soltanto la sua manager insostituibile, ma è stata anche la sua musa ispiratrice per alcune delle canzoni più belle di sempre, come per esempio Mille giorni di te e di me.