“Inseguita in modo spaventoso”: la coppia reale terrorizzata a morte | Come stanno adesso

Grande paura per la famosissima coppia reale. Si parla di folle inseguimento. Il racconto dei fatti. Come stanno ora i due.

Sovente i fotografi, in particolar modo i paparazzi, sono pronti a tutto pur di portare a casa scatti inediti che poi occupano pagine su pagine delle riviste, specie di Gossip. Tuttavia oggi, in un mondo dove la Tecnologia e il Web la fanno da padroni è facile che vengono prima pubblicate su realtà online.

Da qui gli articoli relativi degli scatti vengono prontamente condivisi sui Social. Facilissimo poi è che diventino virali in un battito di ciglia. Oggi tutto viaggia alla velocità della luce. Non per nulla la parola velocità è diventata autentico must. Andiamo tutti di fretta e una delle frasi che ripetiamo più volte in una giornata è di “non avere tempo per fare qualcosa”.

Molte altre volte si tende a spingere un po’ troppo sull’acceleratore, non solo metaforicamente parlando per ottenere ciò che si vuole. Ed è quel che è successo ad una coppia reale, che è sempre sulla cresta dell’onda e molto chiacchierata, qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica. Fa parte della Royal Family Inglese che è sempre più chiacchierata dopo l’incoronazione di Re Carlo e di Camilla.

Harry e Meghan ancora nel chiacchiericcio

Tantissime sono le notizie che riguardano non solo i regnanti ma anche i figli. Se da un lato il primogenito William e la moglie Kate non danno grandi grattacapi a Re Carlo, lo stesso non si può dire di certo del secondogenito Harry e della consorte Meghan Markle. Il Principe ha vissuto, seppure in modo defilato, la cerimonia di incoronazione del padre.

L’ex attrice invece è rimasta a casa in California. Tuttavia anche il fatto che non ci fosse, ha fatto ancora una volta ampiamente parlare di lei come la grande assente. Nonostante la coppia viva da anni in America, non è mai uscita dal chiacchiericcio e altissima è l’attenzione mediatica nei loro confronti, tant’è che ora i due sono stati vittime di un vero e proprio inseguimento da parte di alcuni paparazzi.

Paura per la coppia reale, parla il tassista

Meghan ed Harry si trovavano a bordo di un taxi, a New York. Come i fotografi li hanno notati, hanno deciso di non perderli di vista. A raccontare dell’episodio al Washinghton Post è stato il tassista che ha condiviso con loro tale esperienza, un certo Sukhcharn Singh. Ha raccontato di essere stato fin troppo ravvicinato da due auto, una nera e una grigia.

“Hanno continuato a seguirci e si stavano avvicinando alla macchina. Hanno scattato delle foto mentre ci fermavamo e ci stavano filmano”, ha rivelato il tassista. Riguardo infine ha anche aggiunto: “Non mi sono mai sentito in pericolo. Non era come un inseguimento in macchina in un film”. E Meghan ed Harry come hanno vissuto il fatto? ” Erano silenziosi e sembravano spaventati”.