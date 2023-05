Lutto opinionista di Uomini e Donne: il dolore è smisurato | Vita spezzata troppo presto

Un volto molto amato del programma televisivo Uomini e Donne ha condiviso una notizia straziante sui social. Ecco cosa è successo e di chi si tratta. I fan sono tristi per la triste sorte.

In questi giorni si stanno proponendo le puntate che hanno fatto la storia dell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi. Gli italiani hanno avuto modo di ripercorrere le vicende sentimentali di Ida Platano e Alessandro Vicinanza alle prese con Riccardo Guarnieri per poi passare alle avventure di Gemma Galgani.

Molti si sono chiesti il motivo che ha determinato la chiusura anticipata di Uomini e Donne, dunque qualcuno ha azzardato a fare delle ipotesi. C’è chi sostiene che le registrazioni si sino concluse prima del previsto per via dei giorni di pausa dovuti al lutto della conduttrice. Altri ancora hanno insinuato che quest’ultima abbia voluto concedersi un periodo di tranquillità perché in effetti non si è fermata con il lavoro.

Nel frattempo i fan stanno iniziando a fare i nomi dei possibili tronisti e tra questi risulta essere sempre più insistente quello di Andrea Foriglio, la non scelta di Nicole Bastianelli, e Alessio Campioli, il corteggiatore che non è riuscito a conquistare Lavinia Mauro. Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero.

Da qualche ora, invece, l’attenzione si è focalizzata su un ex volto che per anni è stato presente nello studio in diversi ruoli. Ha annunciato la triste morte di una persona molto cara. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha riportato per iscritto sui social.

Lutto a Uomini e Donne

La persona in questione si è presentata all’inizio in qualità di corteggiatore per poi diventare tronista e successivamente opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ha avuto un fidanzamento importante con Raffaella Mennoia, diventata successivamente sua moglie. L’idillio è cessato nel 2013, eppure sono rimasti in ottomi rapporti.

Lui in un secondo momento è stato legato a Giorgia Nicole (corteggiatrice di Marcelo Fuentes) e Marina Dervishi. Attualmente nella sua vita pare che ci sia una personal trainier romana di nome Linda Giovinazzi. Stiamo parlando di Jack Vanore. Ecco cosa sta vivendo nelle ultime ore.

“Fai buon viaggio”

“Purtroppo è venuta a mancare una persona molto vicina in un tragico incidente. Oggi, c’è stato il funerale…con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive e come si affronta la vita…Ma sapere che fino alla fine hai aiutato gli altri ti fa onore perché con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive. Ciao Lorenzo fai buon viaggio”.

Purtroppo ha detto addio al parente andato via in modo del tutto inaspettato. Jack ha condiviso con una storia l’articolo de La Repubblica e ciò fa pensare che sia stato proprio lui il donatore citato.