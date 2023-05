Mina, dopo anni la tristissima verità sulla sua scomparsa: “Ha rinunciato a tutto perché…”

Il figlio dell’inimitabile Mina, Massimiliano Pani, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sul conto della madre. Andiamo a scoprire cosa ha detto al punto tale da far restare tutti a bocca aperta.

Mina è una delle cantanti che ha fatto la storia del mondo della musica italiana. Pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini, è nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940. Soprannominata la Tigre di Cremona, è stata la vera protagonista del panorama musicale negli anni sessanta e settanta.

Ha venduto oltre 150 milioni di dischi, interpretando circa 1500 brani musicali. La critica sostiene che sia un’artista capace di affrontare l’esecuzione di vari generi musicali lontani gli uni dagli altri. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo e tre alla Mostra Internazionale di musica leggera.

La versatilità della sua voce le ha permesso di spiccare ottenendo l’etichetta dell’artista pop ed esponente principale della musica leggera del nostro Paese. Tra le sue canzoni quelle più note sono Un briciolo di allegria, Grande, grande, grande, Mi sei scoppiato dentro il cuore, Ma che bontà, Amor mio e Ancora.

Per quanto riguarda la vita privata, Mina ha conosciuto nel 1962 Corrado Pani, un attore di teatro, e dalla loro relazione è nato il figlio Massimiliano. Nel 1970 si sono lasciati per via di una crisi. Nonostante tutto per amore del figlio sono rimasti in buoni rapporti. E’ stato proprio lui a fare di recente delle dichiarazioni sulla madre.

I retroscena inaspettati di Mina

Il figlio è nato a Milano il 18 aprile 1963 ed è un compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano. Si è dedicato alla musica fin da piccolo. Non a caso si è formato come musicista per poi collaborare con la madre. Successivamente ha lavorato con Adriano Celentano, Renato Zero, Fabrizio De André.

Si è sposato prima con Ulrike Fellrath che lo ha reso padre di Axel e poi con Milena Martelli diventando così padre del suo secondogenito Edoardo. Alex scrive musica e testi di canzoni con Mina mentre Edoardo si è diplomato nel 2022 in sassofono in una scuola di Londra. La musica, dunque, è un’arte dell’intera famiglia. Eppure Mina da anni non si è più esibita davanti a un vasto pubblico. Molti si chiedono il motivo. Massimiliano ha messo in chiaro finalmente come stanno le cose.

Finalmente la verità è venuta a galla

“Si è ritirata quando ha capito che la tv di qualità eccelsa che faceva stava cambiando…Mia madre è la persona meno diva del pianeta. E’ un’anima libera…Mamma ha fatto queste sue scelte in coscienza e follia, senza cedere alle lusinghe dell’ego, dell’ambiente e del pensare comune. Non ama né vestiti né gioielli, non è accumulatrice di oggetti”.

Poi ha aggiunto: “A Lugano vive nello stesso appartamento dal ’77. Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi, con una serenità che tutt’oggi le invidio“.