Sophie Codegoni, la denuncia arriva direttamente da lui: “Ha fatto una cosa vietata durante la gravidanza”

Sophie Codegoni è stata duramente attaccata sui social per un gesto che avrebbe compiuto mentre portava ancora in grembo Celine Blue. Ecco chi le ha puntato il dito contro.

Sophie è nota agli italiani per essere stata una tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Grazie a quest’esperienza ha conosciuto Matteo Ranieri. Tuttavia dopo due settimane hanno capito di essere incompatibili caratterialmente e così hanno preso strade diverse. Se a Matteo è stato proposto il trono a Sophie Alfonso Signorini ha dato la possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Ha conosciuto Gianmaria Antinolfi, con il quale si è lasciata andare a tenere effusioni. Eppure ha ammesso di non aver mai sentito le farfalle nello stomaco con lui. Le cose poi sono cambiate con l’arrivo di Alessandro Basciano, anche lui ex partecipante del programma della De Filippi.

Nessuno all’inizio avrebbe mai scommesso sulla loro storia d’amore, ma oggi la maggior parte dei telespettatori si è ricreduta. In una puntata di Verissimo i due hanno comunicato il sesso della piccola davanti a una Silvia Toffanin emozionata.

In questi giorni l’ex tronista ha accolto nella sua vita la piccola, la sua primogenita (Alessandro ha già un figlio nato da una relazione precedente). Purtroppo non sono mancate le critiche scatenate da un personaggio pubblico molto noto. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Una denuncia per Sophie Codegoni

Sophie ha sempre aggiornato sulla gravidanza, riferendo anche di essersi recata in ospedale per alcuni problemi fisici. Per fortuna tutto è andato liscio come l’olio e ora sia lei che Alessandro potranno coccolare Celine Blue a casa. Non c’è da stupirsi se per il momento stanno ignorando le dichiarazioni dell’uomo più temuti dai vip.

La persona in questione sta usando il canale Telegram per esprimere dei pareri. Settimane fa, per esempio, è stata presa di mira Diletta Leotta per dimostrare che ostenta su Instagram una perfezione che non le appartiene. Molti hanno già capito di chi si sta parlando: Fabrizio Corona.

“Ha fatto una cosa vietata”

“Abbiamo voluto attendere la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia, non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie, ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?”.

In poche parole ha riferito che la ragazza si è sottoposta a un ritocchino alle labbra con il filler, una cosa del tutto sconsigliata quando si ha un figlio in grembo. In questo modo ha affrontato un tema attuale, ovvero la dismorfofobia.