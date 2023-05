Elenoire Casalegno, con la tragedia negli occhi: “Stamattina quando mi sono svegliata…”

Elenoire Casalegno e quella tragedia negli occhi dopo aver visto quello scenario, la conduttrice è molto preoccupata, ma purtroppo ha le mani legate non può fare niente. Può solo sperare che tutto si risolva nel migliore dei modi.

La nota conduttrice Elenoire Casalegno sta vivendo delle ore drammatiche, ha la tragedia negli occhi, dopo che si è svegliata e ha scoperto tutto è iniziato l’incubo. Nonostante la sua preoccupazione e le sue parole, purtroppo la Casalegno sa benissimo di non poter fare niente, se non invocare una precisa richiesta. La speranza è l’unica cosa che rimane all’ex modella di Savona, in quanto nel giro di poche ore è passata dall’essere felice all’essere distrutta dal dolore.

La nota conduttrice, attrice ed ex modella Elenoire Casalegno, anche se è nata a Savona e si è stabilita poi a Milano, si sente comunque romagnola, ecco cosa ha dichiarato:

“Ho il carattere romagnolo: sono solare, estroversa. Saluto sempre tutti, è bello tendersi la mano. Un sorriso può far star meglio. Io credo molto nella gentilezza e nell’empatia…Io nasco casualmente a Savona, ma non sono ligure, anche se sono legata a quella terra. Sono andata a vivere in Romagna molto presto e a 18 anni mi sono trasferita a Milano. Mi sento un po’ romagnola è un po milanese, con una nonna belga. Una cittadina del mondo…”.

Ecco cosa pensa la Casalegno sul divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi

Elenoire Casalegno, sa bene cosa vuol dire separarsi da un uomo che non considera più giusto per lei, ma che comunque rispetta non solo per il tipo di persona, ma soprattutto per il bene di sua figlia. Ha sempre voluto creare un clima idilliaco per Swami: “Ci siamo separati che nostra figlia aveva due anni, ma la priorità era lei e volevamo che lei fosse serena. Noi adulti possiamo sbagliare, ma loro non devono subire gli effetti dei nostri errori…”.

Alla domanda sugli eventi mediatici che ruotano attorno alla rottura di Totti e la Blasi, la Casalegno è così intervenuta: “Trovo assurdo che due persone che fino a poco tempo prima andavano d’accordo, poi si scannino dall’avvocato…Si può e si deve lasciarsi bene…Per i ragazzi vedere i genitori che litigano è molto triste, si sentono in mezzo a due fuochi…”.

La tristezza di Elenoire Casalegno

Brutto risveglio per Elenoire Casalegno, la quale con un post social molto triste, dopo aver visto i disastri in Emilia Romagna, per via dell’alluvione, ha mostrato solidarietà ed empatia per tutte le persone che sono state segnate da questo tragico evento. Ha quella tragedia negli occhi, fortunatamente i suoi genitori sono al sicuro, ma la Casalegno invoca una richiesta allo Stato, sperando che si adoperi ad intervenire presto.

Ecco un piccolo stralcio del discorso toccante della Casalegno: “Questa mattina, al risveglio, ero felice per la vittoria di ieri sera, ma queste immagini mi hanno riportato con i piedi per terra…Cosa si può fare di fronte a tragedie di questo tipo? Sperare che la situazione non peggiori, e reclamare l’intervento immediato dello Stato…”.