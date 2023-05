Questa bimba dagli occhi blu oggi è la più sensuale di tutte: corpo tutto curve e voce cristallina

La splendida bambina nella foto è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Conduttrice e cantante, tutti impazziscono per lei. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Spesso capita di trovare sui social delle foto curiose perché fanno parte del passato di personaggi famosi del mondo dello spettacolo italiano o internazionale. Di conseguenza qualcuno cerca di capire di chi si tratta. C’è chi coglie al volo mentre altri si concedono del tempo per analizzare dei dettagli, come lo sguardo o i lineamenti del viso, che potrebbero essere rilevanti.

Se non avete ancora riconosciuto la bimba dello scatto proposto vi proponiamo degli indizi: è nata a Bologna il 17 maggio 1994. E’ la figlia di un noto imprenditore che ha fondato una delle aziende automobilistiche più note dell’interno pianeta. Fin da piccola ha sempre palesato la passione per la musica, dunque ha lavorato esibendosi nei vari locali notturni del capoluogo lombardo.

Non ha mai accettato l’etichetta della “figlia di…”, quindi si è rimboccata le maniche ed è riuscita a costruire una solida carriera televisiva e artistica. Nel 2015 ha avuto la possibilità di comparire nel piccolo schermo nel programma Chiambretti Night e a seguire ha partecipato al reality Super Shore 16. Ciò le ha permesso di posare per Playboy Italia e Interviù.

Nel 2017 ha fatto parte del cast di Geordie Shore e l’anno dopo ai Wind Music Awards che le ha permesso di pubblicare il primo singolo intitolato Pem Pem. Nel 2019 è stata uno dei giudici di The voice of Italy in onda su Rai 2. Non avete ancora capito la sua identità? Bene, proseguiamo.

Ecco a chi appartengono gli occhi blu

Nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi come opinionista de L’Isola dei Famosi con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi e nel frattempo ha pubblicato il brano Pistolero. Nel 2022 è stata la volta di Caramello con Rocco Hunt e Lola Indigo che ha spopolato in estate.

Infine la sorella ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ha colto l’occasione per chiederle un chiarimento, dato che non si parlano da tempo. Sarebbe potuta diventare la cognata di Antonino Spinalbese, ma la storia d’amore tra i due non è decollata. L’ex gieffina è Ginevra Lamborghini.

Curiosità sulla bellissima

Tutti gli indizi portano a lei: Elettra Lamborghini. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino strepitoso, oltre di una simpatia spiccata emersa in programmi dediti alla risata come Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino.

Definita la regina del Twerke, è sposata con il dj olandese Afrojak. Le nozze sono state celebrate nel 2020 sul lago di Como e organizzate da Enzo Miccio . Per ora non si sa se si sia riappacificata con la sorella minore.