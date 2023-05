Maria Teresa Ruta in lacrime per la figlia: purtroppo non è riuscita a trattenersi | Desiderio distrutto

Maria Teresa Ruta in lacrime per sua figlia Guenda, non è riuscita a trattenersi, tutti in famiglia stanno cercando di superare il dramma che sta vivendo la giovane donna. Una Maria Teresa così distrutta non l’avevamo ancora mai vista.

Purtroppo non è riuscita a trattenersi, Maria Teresa Ruta in lacrime per sua figlia Guenda, la devastazione negli occhi è tangibile. Ogni madre sogna sempre il meglio per i propri figli e quando purtroppo questo non si realizza è normale rimanere profondamente devastati, soprattutto se sa di essere impotente di fronte a tanto dolore.

Nonostante il matrimonio con il padre dei suoi figli sia fallito da anni, Maria Teresa Ruta, con Guenda e Gian Amedeo Goria ha sempre avuto un rapporto molto affiatato. La famosa conduttrice, giornalista e scrittrice di 63 anni, nonostante la sua grinta e la sua tenacia che ha sempre mostrato sul luogo di lavoro, con i suoi figli è la classica “mamma chioccia“, guai a chi glieli tocca.

Il Grande Fratello Vip con Guenda

Inerente proprio al bel rapporto che c’è tra madre e figlia, Maria Teresa Ruta ha raccontato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ci aveva già provato nel 2017 a farla entrare nella Casa ma con scarsi risultati, come dichiarò la conduttrice ha sempre avuto paura di questo reality. In seguito, gli organizzatori trovarono il modo giusto per convincerla, cioè quello di partecipare al GF Vip insieme a sua figlia Guenda e senza ulteriori indugi, la Ruta accettò.

Come ha appunto dichiarato lei stessa: “Io ho avuto la fortuna di entrare con Guenda, condividere con lei questo momento. Nella vita si corre sempre, si lasciano sempre parole e dialoghi a metà ed ero vogliosa di stare con Guenda e l’ho fatto soprattutto perché c’era lei…Il Grande Fratello mi faceva paura. Quando Alfonso Signorini mi ha telefonato e mi ha proposto il Gf con Guenda, non ho avuto nessun dubbio…”.

La tristezza di Maria Teresa Ruta e la proposta di Guenda

Maria Teresa Ruta, insieme a sua figlia Guenda sono state ospiti al programma della Rai, “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini, le quali hanno risposto alle domande della conduttrice con totale serenità, toccando argomenti anche molto delicati. Ci ha provato con tutte le sue forze, ma la Ruta non è riuscita a trattenere le lacrime parlando a sua figlia per via dei suoi problemi a portare avanti una gravidanza.

Mamma Maria Teresa Ruta ha così dichiarato a sua figlia Guenda Goria: “Perché avere dei figli è una cosa meravigliosa e io sono fortunata perché ho due figli straordinari. Volevo diventare nonna ma posso anche rinunciare a questo sogno per la tua serenità, che è l’unica cosa che conta…”.

Dopo essersi scambiate un tenero abbraccio, entrambe visibilmente commosse, la figlia ha fatto una proposta “bomba” a sua mamma: “Vorrei che ci sposassimo insieme…”.