Michelle Hunziker e il disperato appello: “In queste ore drammatiche possiamo solo…”

È un disperato appello quello che lancia Michelle Hunziker ai suoi follower, ecco cosa possono fare in queste ore disperate, è fondamentale che ognuno sia disponibile ad aiutare, come suggerisce appunto la nota showgirl.

Michelle Hunziker lancia un disperato appello sui social a tutti i suoi follower, spiegando brevemente di quale tipo di aiuto ha bisogno. I fan si commuovono dalle sue parole, anche lei ha deciso di dire la sua in merito, cercando di aiutare come meglio ha potuto.

La neo nonna, Michelle Hunziker se in un primo momento pensava le sarebbe venuta l’orticaria al pensiero che qualcuno potesse chiamarla nonna, adesso sguazza in un “brodo di giuggiole” ogni volta che prende quel frugoletto in braccio. È proprio vero, finché non arriva il momento non si può capire cosa voglia dire essere nonna, il porto sicuro dei nipoti che tra un vizio e l’altro sanno di avere una nuova e grande alleata.

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi di nuovo insieme

Nonostante le storie d’amore con i due uomini più importanti della sua vita siano finite tragicamente, Michelle Hunziker per amore delle sue figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi, ha sempre cercato di mantenere un bel rapporto con i suoi ex mariti. Se per Aurora, è rimasta in armonia con Eros Ramazzotti, con il quale condivide la gioia di essere diventati nonni del piccolo Cesare Augusto, con Tomaso Trussardi, non ha problemi a riunirsi per eventi speciali.

Qualche giorno fa infatti i due ex coniugi si sono seduti allo stesso tavolo per festeggiare la prima comunione della loro piccola Sole, la quale ha potuto così celebrare spensieratamente quel giorno tanto importante insieme ai suoi due genitori in totale armonia. Michelle Hunziker ha poi pubblicato una foto tenerissima di Aurora mentre tiene per mano entrambe le sue due sorellastre, in segno di sorellanza. D’altronde, come ha detto Maya Angelou: “La famiglia non è un importante cosa, è tutto”.

L’appello di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato un appello disperato sui suoi social, incoraggiando i suoi follower ad aiutare per l’emergenza terribile che si è abbattuta in Emilia Romagna, con una donazione a favore della povera gente che attualmente è sfollata dalla propria abitazione. Tutte le istruzioni sono presenti sul sito della Croce Rossa Italiana. L’alluvione che li ha colpiti è un chiaro messaggio che la Natura non si piegherà mai alla superbia dei “capoccia umani”.

Come sempre, per i giochetti finanziari a favore dei politici ci va di mezzo la povera gente, la quale paga la negligenza di una manutenzione inesistente e di un inquinamento ormai diventato fuori controllo.