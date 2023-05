Corinne Cléry, dramma oscuro dietro il sorriso: non c’è molto da fare in queste condizioni

Corinne Cléry, dramma oscuro per lei che nasconde dietro al suo sorriso, purtroppo non c’è molto da fare in queste condizioni, ma qualcuno prova ad aiutarla con una richiesta urgente. Lei dà tanto per gli altri, ma purtroppo nasconde un terribile segreto.

La chiamano la “mamma del gruppo“, per via della sua predisposizione ad aiutare tutti, con quel lato materno che fa sentire tutti a proprio agio, eppure dietro a quel suo sorriso tenero, si nasconde un dramma oscuro. Purtroppo non c’è molto da fare in queste condizioni, quando una decisione viene presa non si torna indietro.

È un segreto molto doloroso quello che si porta dietro Corinne Cléry, chissà se qualcosa si smuoverà dopo quel dolce appello mosso in sua difesa? Nel mentre l’attrice francese, tra uno svenimento e l’altro si “gode” la sua permanenza ad Honduras, per via del reality, L’Isola dei famosi in veste di naufraga.

La reazione di Ilary Blasi non è piaciuta

Corinne Cléry per chi non la conoscesse è un’attrice francese di 73 anni, ricordata principalmente per essere stata la “Bond girl” accanto a Roger Moore. In seguito, la maggior parte della sua filmografia si svolse in Italia, inizialmente con parti erotiche e in seguito in film comici. Ha partecipato anche a diverse fiction, come per esempio Don Matteo, Incantesimo, L’ispettore Giusti e così via, per non parlare di reality, programmi televisivi e teatrali.

Attualmente, la Cléry fa parte dei naufraghi di questa edizione dell’Isola dei famosi, residenti ad Honduras. L’attrice francese, nonostante abbia una buona parola per tutti nel momento del bisogno, durante la sua ultima prova, una Ilary Blasi considerata “glaciale”, non si è scomposta minimamente, dopo che la donna è svenuta per via della sua fobia verso i serpenti. Il web dopo questo modo asettico notato dalla conduttrice del reality, si è scatenato in pesanti meme denigratori nei suoi confronti.

Il segreto doloro di Corinne Cléry

Dramma oscuro dietro il sorriso di Corinne Cléry, purtroppo come si è potuto capire dalle sue parole, non c’è molto da fare per ribaltare questa condizione. In pratica, la donna ha raccontato di quando si è sposata a 17 anni con Hubert Wayaffe, dal quale è nato suo figlio, Alexandre Wayyaffe. Purtroppo il padre del ragazzo non lo voleva e quindi disse alla moglie di fare una scelta o lui o il bambino, ovviamente Corinne scelse suo figlio, motivo per cui i due si lasciarono subito dopo.

Purtroppo però in seguito, per via di un brutto litigio tra mamma e figlio, i due hanno smesso di parlarsi e come ha ammesso l’attrice francese non si vedono più da 6 anni. Per questo la donna dà tanto amore agli altri, perché se non può fare la mamma per Alexandre, cerca di farla per chi la circonda: “Ho questo senso materno verso i giovani perché sono quelli che hanno più bisogno degli altri, sono i più insicuri. Mi parte questo amore, questo affetto per loro…Forse è per questo che do tanto affetto agli altri, perché mi manca darlo a lui…”.

Dopo questa storia tragica, Enrico Papi ha deciso di fare un appello al figlio di Corinne Cléry: “Alex, io ho perso la mamma poco tempo fa e perdere la mamma è una cosa devastante. Quando non l’avrai più ti mancherà immensamente. Approfittane perché ogni minuto con lei è prezioso…”.