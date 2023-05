Manila Nazzaro, colpita due volte dalla malattia: una peggio dell’altra | Come sta oggi

Manila Nazzaro, la showgirl ed ex Miss Italia a ruota libera sulla sua malattia che l’ha colpita due volte. Come sta oggi.

Ne ha fatta di strada quando, ancora giovanissima, la showgirl e attrice pugliese ha vinto la fascia di più bella d’Italia. Si sono poi aperte per lei le porte del vasto mondo dello spettacolo, non solo in merito della sua bellezza e fisicità, ma anche della sua ragguardevole e determinazione. La Nazzaro è infatti una donna dotata di un carattere molto forte, nonché indipendente.

Durante la sua passata esperienza a Temptation Island Vip, dove ha partecipato assieme al fidanzato Lorenzo Amoruso, ha detto chiaramente che lei ha sempre puntato a rendersi per l’appunto indipendente anche dal punto di vista economico e di non pesare mai e poi mai sulle spalle di alcuno, sia esso un compagno o marito, per l’acquisto di qualsiasi cosa.

Lei si è anche rimboccata le maniche, per crescere come si deve i suoi figli, che sono la luce dei suoi occhi e che mette sempre al primo posto. Dopo al fine del suo matrimonio, con l’allenatore di calcio ed ex calciatore Francesco Cozza, ha ritrovato la fiducia nell’amore con già il sopra menzionato Lorenzo Amoruso.

La vita di Manila dopo il matrimonio

Inizialmente i due non convivevano, ma poi l’uomo di è deciso a compiere il gran passo. Per loro si era anche iniziato a parlar di fiori d’arancio ed era anche già avvenuta la proposta ufficiale da parte di Lorenzo. Poi, come sorta di fulmine a ciel sereno, è arrivata la doccia fredda, che ha sconvolto i fan della coppia.

Niente nozze. Sono state proprio annullate e non rimandate. Si parla di forte crisi tra di loro, che a quanto pare potrebbe anche averli portati all’addio definitivo. Oltre a ciò, a preoccupare tantissimo gli estimatori di Manila sono i suoi problemi di salute. Ora costoro, così come il grande pubblico italiano in toto, si chiedono come stia l’artista oggi.

Il dramma della malattia

Manila, nel 2014, è stata affetta dal morbo di di Basedow. Stiamo parlando di una malattia autoimmune che colpisce la tiroide. A causa di ciò lei temeva di non riuscire più a lavorare, dal momento che era ingrassata di 20 kg. In quel momento tra l’altro si stava separando dal marito e pertanto stava anche vivendo un momento sentimentale molto complicato.

In seguito la Nazzaro ha anche scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero, ma grazie ad alcuni esami preventivi, è riuscita a debellare il male. Ora l’artista sta bene, anche se, come ha rivelato il settimanale Chi, non può più contare nella presenza del compagno Lorenzo. Tuttavia a quanto pare sarebbe stata lei a decidere di chiudere la storia, profondamente stanca dei continui litigi.