Lorella Cuccarini alla conduzione di Ballando con le stelle: “Senza nulla togliere alla Carlucci ma…”

La meravigliosa Lorella Cuccarini nuova conduttrice di Ballando Con Le Stelle? La dichiarazione che non ti aspetti.

L’acclamata showgirl è ancora oggi la più amata dagli italiani. Da tre anni a questa parte l’abbiamo vista impegnatissima alla Corte di Maria De Filippi in qualità di coach per il suo seguitissimo Amici. Se in primis si è occupata di danza, poi è passata al canto, prendendo momentaneamente il posto di Arisa, che nel corso di quell’edizione è stata assente per approdare da Milly Carlucci.

Rosalba ha conquistato tutti quanti in pista e ha trionfato a Ballando Con le Stelle. Anche quando l’anno successivo ha deciso di tornare dalla vedova Costanzo, Lorella è rimasta saldamente al suo ruolo. Nel corso dell’ultima edizione, che ha visto trionfare nella finalissima il ballerino Mattia Zenzola, Lory ha fatto un tifo sfegatato fino all’ultimo per la sua allieva Angelina Mango. Per lei è giunto il secondo posto. Ha anche ottenuto il Premio della Critica.

La ragazza, figlia del compianto Pino e di Laura Valente, ha in ogni caso ottenuto ottimi consensi, non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche del pubblico. Non per nulla i suoi singoli ora volano altissimi su Spotify e, secondo alcuni, lei potrebbe diventare a breve una splendida popstar.

Nuova conduzione in vista per Lorella?

Insomma, nonostante la mancata vittoria, per la sua coach Lorella tanta è stata, ed è tutt’ora, la soddisfazione. Tuttavia ora è un’altra la notizia che la riguarda e che sta facendo ampiamente parlare di lei in Rete. Si parla della sua possibile conduzione di Ballando Con le Stelle, che da sempre vede al suo timone la splendida Milly Carlucci.

Come forse molti ricorderanno la più amata dagli italiani, condusse per ben tre edizioni, sulle Reti Mediaset, uno spin off di Buona Domenica, chiamato Campioni Di Ballo. Il programma in questione era proprio basato sulle gare di ballo, con tanto di giudici provvisti di palette e una voca fuoricampo. Insomma, il format era davvero molto simile a Ballando Con Le Stelle.

Un programma molto simile al ben più noto

A svelarci tutto quanto è stato TV Blog. “Campioni Di Ballo era un’autoproduzione realizzata nella più totale artigianalità, realizzata dalla Cuccarini e dal marito, il produttore Silvio Testi”, si legge in primis sul Blog. Successivamente si evince anche che: “Non è che la Cuccarini sia stata copiata da Ballandi: ma fa sorridere che la struttura del programma, a coli di gare di ballo e voti di una giuria tecnica, con voce fuoricampo sia la stessa”.

Infine, l’autore TV Marco Salvati, sempre su queste pagine ha lanciato una provocazione: “Senza togliere nulla a Milly Carlucci, ritengo che tra i tanti torti subiti da Lorella Cuccarini ci sia stato quello di non assegnarle la conduzione di Ballando, proprio perché aveva avuto l’intuizione prima di tutti. Mi dispiacque molto, idealmente avrebbero dovuto darlo a lei”.