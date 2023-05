Nuovo arrivato in casa Blasi: Ilary al settimo cielo | La famiglia ora si è ‘allargata’ sempre di più

Ilary Blasi, la conduttrice romana è al settimo cielo. Il nuovo arrivato la rende sempre più felice.

È tornata alla grande alla conduzione della nuova e assai attesissima edizione dell’Isola Dei Famosi, la bella e brava Ilary Blasi. L’ex signora Totti, dopo alcuni mesi molto duri, complicati e dolorosi, per via dell’addio al suo storico compagno di vita, con cui ha messo al mondo tre figli, ha ritrovato il sorriso.

Il merito è senza dubbio del suo nuovo amore, che le fa battere forte il cuore. Stiamo parlando dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale fin dagli albori era stata paparazzata dal settimanale Chi. All’inizio la coppia viveva l’amore in maniera clandestina, ma poi quando hanno capito che era un sentimento importante, è uscita allo scoperto.

I due hanno dunque attuato le presentazioni ufficiali sia in famiglia che con gli amici più cari. Ilary ha anche fatto conoscere le sue creature al suo nuovo compagno, compresa la piccola di casa, ovvero Isabel, che oggi ha sette anni. La bimba è stata immortalata in compagnia della sua splendida e celebre mamma e di Bastian durante un pomeriggio al parco, conclusosi con un ottimo gelato.

Ilary Blasi al settimo cielo

Gli scatti che la vedono giocare con l’uomo hanno intenerito i più, ma fatto però arrabbiare papà Francesco. La bambina, così come i fratelli più grandi, ovvero il primogenito Christian e la secondogenita Chanel, vive insieme a Ilary, come ha deciso il giudice. Tuttavia i ragazzi hanno ancor oggi un meraviglioso rapporto anche con il loro padre.

Chanel in particolare è stata vista per le strade della Capitale a fare una bella passeggiata sia con il papà che con Noemi Bocchi. La secondogenita della Blasi e dell’ex Capitano della Roma è diventata lei stessa un vera e propria star. Attivissima sui Social, in particolare su Tik Tok, è felicemente fidanzata.

Il nuovo amore di Chanel

Il fortunato sarebbe il bravo e celebre tiktoker Cristian Babalus. A quanto pare, nonostante sia lui che la ragazza siano giovanissimi, fanno già sul serio. Insomma, mamma Ilary e papà Francesco, che come ogni genitore maschio sarà anche piuttosto geloso della sua figlia femmina, c’è già da pensare alla figura del genero.

Tuttavia il tiktoker ha fatto l’ingresso all’interno della famiglia, in maniera ufficiale tramite uno splendido weekend a Lugano. Il settimanale Chi ci ha regalato in esclusiva alcuni scatti che lo ritraggono insieme non solo alla sua giovane e bellissima fidanzata, ma anche alla suocera e Bastian Muller, Tra l’altro per l’immensa gioia sia di Ilary che di Chanel, i due uomini vanno molto d’accordo.