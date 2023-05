Questa bimba oggi è il volto sia di Mediaset che di Rai: l’avete riconosciuta?

Questa bellissima bambina in foto è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Ha uno sguardo inconfondibile, è proprio lei! Andiamo a svelare la sua identità.

I fan sicuramente avranno capito che si tratta del proprio idolo per dei dettagli che la rendono unica tra tante. Lo sguardo e il sorriso le hanno permesso di vincere uno dei concorsi di bellezza più noti del piccolo schermo. Qualcuno ancora non è riuscito a dare un nome? Ecco degli indizi che possono sicuramente essere d’aiuto.

Nata a Messina il 25 luglio 1985, l’attrice è alta 171 cm e pesa 57 chili. Ha occhi castani e capelli lunghi e neri. Il padre si chiama Giuseppe, la madre Maria e il fratello Giuseppe. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando nel 2003 a Miss Italia. La sua bellezza è stata fondamentale per portare a casa la vittoria, ma una volta tornata a casa si è diplomata al liceo classico.

Si è impegnata nell’attività di modella per poi dedicarsi alla recitazione ed ecco che nel 2004 ha esordito nella serie Un medico in famiglia. Successivamente è comparsa accanto a Carlo Conti ne I Raccomandati, dopodiché ha condotto Aspettando Miss Italia su Rai 1. Nonostante tutto non ha mai messo da parte il desiderio di perfezionarsi come attrice.

Nel suo curriculum nel corso del tempo ha aggiunto Carabinieri, Il commissario Montalbano, il film Cado dalle Nubi con Checco Zalone, Squadra antimafia – Palermo oggi, Notte prima degli esami, Braccialetti rossi, La bella e la bestia. Una grande svolta c’è stata con Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci. Non vi è venuto ancora nessuno in mente? Procediamo nella descrizione.

Vita privata del volto della Mediaset e della Rai

E’ stata legata a Mutassim Gheddafi, un politico e militare della Libia, dal 2005 al 2009. Poi dal 2010 al 2011 ha avuto una relazione con Francesco Scianna, attore del cast di Baaria di Giuseppe Tornatore. Dal 2014 ha accanto l’imprenditore, stilista e dirigente italiano Stefano Rosso che ha reso padre di una splendida bambina.

I fan hanno temuto per la loro storia d’amore perché si è parlato di una simpatia con l’attore Can Yaman. Hanno recitato insieme in Viola come il mare portando a casa ottimi risultati in termini di ascolti. Lei è Francesca Chillemi.

Altre curiosità da non perdere

Quando la Chillemi si è presentata al Festival di Venezia con Can Yaman ha optato per un outfit semplice. Tuttavia la sua bellezza è bastata per incantare tutti. La figlia si chiama Rania e non si hanno foto di lei perché i genitori tendono a essere molto protettivi.

Infine sui social è molto seguita, in quanto vanta di più di 1 milione di follower. Ai tempi di Miss Italia ha avuto l’onore di essere incoronata da Claudia Cardinale. Di preciso è nata a Barcellona Pozzo di Gotto, un comune siciliano di circa 39 mila abitanti.